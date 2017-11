Iar prazul oltenesc a fost macerat de tochitura moldovenească…

În a doua partidă a etapei a XIX a, jucată în seara de vineri 24 noiembrie, FC Botoşani a făcut spectacol în faţa propriilor suporteri. Veniţi la Botoşani cu gânduri mari, oltenii Universităţii Craiova au plecat din nou cu coada între picioare din nordul Moldovei. Metaforic spus, tochitura moldovenească a fost şi de această dată mai iute decât prazul oltenesc pentru că garnitura botoşăneană, Cobrea – Unguruşan, Miron, Plămadă (min.90 Rodriguez), Muşat, Tincu, Oaidă, Roman (min.81 Dumitraş), Moruţan, Buş, Tîrnovan (min.52 D. Popa) a fost inspirat trimisă la luptă de antrenorul Costel Enache. Iar magnificul gol aducător de puncte, marcat în minutul de prelungire al primei reprize, a fost o veritabilă operă de artă ce a aparţinut fundaşului George Miron (foto). La final de partidă, foarte bucuros tehnicianul Costel Enache a declarat: “În seara asta sunt fericit, bucuros, împlinit profesional. Rar mi se întâmplă să trăiesc momente din astea în care echipa acţionează exact la ceea ce gândesc eu. Am văzut la jucătorii mei că au aplicat lucrurile pe care le-am discutat la pregătirea meciului. Pe zi ce trece, descopăr că am un grup foarte inteligent din punct de vedere tactic. Vorbim de o victorie foarte importantă, poate nu conştientizaţi. Gândiţi-vă la cele două echipe, cele două cluburi, investiţii, nivel, lot. Am făcut un meci defensiv foarte bun. Nu am ascuns că momentul defensiv este cel care ne preocupă foarte mult. E vorba de disciplină, responsabilitate şi foarte multă muncă. După marcarea golului nu le-am cerut jucătorilor mei să facă pasul înapoi dar e clar că adversarul a avut calitate, au venit cu schimbări foarte bune, ofensive. Burlacu, Roman, jucători cu calitate, forţă, viteză, au creat o presiune suplimentară şi am ajuns să ne apărăm un pic mai jos, dar nu din construcţie au venit ocaziile lor ci din mingi aruncate în careu. Ne-am descurcat foarte bine, bravo jucătorilor”. Superba victorie din etapa nr.19 îi ţintuieşte pe jucătorii botoşăneni pe locul 4 al clasamentului Ligii I, cu 35 de puncte, golaveraj 25-15 şi visul de a termina campionatul în play off, adică de a se califica în UEFA League, pare să devină realitate. În etapa următoare, cea cu nr. 20, FC Botoşani joacă sâmbătă 2 decembrie de la ora 18.00 la Concordia Chiajna. Dar până atunci pe Municipalul din Botoşani se anunţă un alt show de zile mari. Pentru că marţi 28 noiembrie de la ora 21.00 se joacă FC Botoşani – Viitorul Contanţa, partidă din optimile Cupei României. După care, …fie iarna cât de grea/ ce-o mai fi om mai vedea. Chiar dacă în etapa a XXI a, adică duminică 10 decembrie, la Botoşani vine FCSB-ul becalian… (Gabriel BALAŞA)