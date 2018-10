Hora unității la Micleștii Vasluiului de Ziua Recoltei

Written by:

Moment de mare însemnătate istorică, tradițională și culturală în comuna Miclești din județul Vaslui, de Ziua Recoltei 2018. Buturuga mică răstoarnă carul mare, așa spuneau străbunii străbunilor noștri, cei care au luptat pentru întregirea pământului românesc. Sub acest auspiciu s-a desfășurat ediția cu numărul 17 a Zilei Recoltei la Miclești. Adunați cu mic cu mare într-o frumoasă zi de toamnă, gospodarii comunei Miclești s-au bucurat de recolta acestui an și au sărbătorit cum se cuvine.

„M-am rugat la Dumnezeu să fie zi frumoasă pentru a ne bucura împreună la Ziua Recoltei. Vă doresc sănătate, spor în toate și voie bună”, a spus primarul Doru Agafiței la sărbătoarea comunei.

Organizată ca-n fiecare an, modest dar cu mare încărcătură spirituală, Ziua Recoltei la Micleștii Vasluiului arată că gospodarii satelor din Moldova au fost mereu și sunt uniți la muncă și la sărbătoare. Ziua Recoltei s-a desfășurat anul acesta sub auspiciile Centenarului Marii Uniri de la 1918. O horă mare au făcut cei prezenți în amintirea acelor vremuri în care glasul mulțimii a fost ascultat de cei care conduceau treburile țării și toți au reușit să aducă între aceleași granițe teritoriile locuite de români.

Cu sate ascunse printre dealuri împădurite sau golașe, comuna Miclești alcătuiește un tablou tradițional modern. Aerul tradițional e dat de portul popular și cântecul moștenit din moși strămoși. Tineri și mai puțin tineri iubesc încă portul și dansul popular. Puțin după orele amiezii a fost deschisă manifestarea cu hora de care aminteam. Apoi, primarul Doru Agafiței a felicitat familiile care anul acesta împlinesc 50 de ani de la căsătorie. A fost un moment emoționant, iar gospodarii comunității au trăit clipe frumoase în această zi deosebită. Între familiile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie s-a numărat și cea a vicepreședintelui Consiliului județean Vaslui, Ciprian Trifan. Urări și cuvinte de apreciere au primit toți acești oameni minunați care au învățat împreună și transmit mai departe un mesaj deosebit și anume că familia este baza societății. Soarele toamnei care mai arunca din când în când câte o rază peste bucuria gospodarilor din Miclești a descrețit frunțile și a deschis inimile tuturor celor prezenți. Spuneam anterior de tradiții pentru că reprezintă identitatea comunității și argumentul vechimii moldovenilor pe aceste meleaguri deosebite. Un artizan al tradițiilor este George Ilașcu, maestru coregraf care a pregătit multe generații de tineri în dragostea pentru moștenirea spirituală a zonei. Primaria și Consiliul Local Miclești, în numele comunității unde a văzut lumina zilei maestrul Ilașcu, i-au pregătit o surpiză. De Ziua Recoltei acesta a primit titlul de cetățean de onoare al comunei. Apoi distracția a fost în toi până ce seara și-a făcut simțită prezența. La mulți ani tuturor gospdarilor din această zonă și felicitări primarului, viceprimarului și Consiliului Local Miclești pentru aceste momente deosebite care pun în valoare frumusețea locului, acesta era mesajul transmis de oameni organizatorilor. Reportajul pe larg îl citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 24 octombrie 2018.