Grupă de foc pentru România Under 21 la CE din 2019

După 20 de ani Naţionala României Under 21 s-a calificat din nou la un campionat european. De această dată, în urma unor partide foarte bune disputate în meciurile preliminarii, Naţionala Under 21 a României, antrenată de Mirel Rădoi, a reuşit calificarea la Campionatul European ce se va juca în 2019, în perioada 16-30 iunie, în şase oraşe din Italia şi unul din San Marino. În urma tragerii la sorţi, ce a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, România face parte din Grupa C, alături de Croaţia, Anglia şi Franţa. Iată programul disputării meciurilor României: 18 iunie la San Marino, România – Croaţia; 21 iunie la Cesena, Anglia – România; 24 iunie la Cesena, Franţa – România. Celelalte două grupe sunt: Grupa A – Italia, Spania, Belgia, Polonia, respectiv Grupa B – Germania, Danemarca, Austria şi Serbia. (G.B.)