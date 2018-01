Groază şi pornografie la Zilele Eminescu

Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns mizeria umană a unor botoşăneni care au făcut din „locul unde se agaţă harta-cui” subiect de ştiri pe toate canalele mass media naţionale, în debutul anului 2018 s-a mai petrecut o „faptă notabilă” la Botoşani. Şi nu oriunde şi nu oricând, ci taman la sărbătoarea Zilelor Eminescu. Pentru că la spectacolul de decernare a premiilor de poezie de pe 15 ianuarie unii spectatori au părăsit scârbiţi sala cu multe, foarte multe locuri goale. Semn clar că demult manifestarea nu mai e ce a fost odată, iar iniţiatorul Gellu Dorian cu al său Hyperion şi Caiete Botoşănene trebuie musai să regândească pe viitor pe cine va lăsa pe scena unei săli în care alături de o mână de adulţi vin şi câţiva copii. În acest an, manifestarea inclusă în programul Zilelor Eminescu a început cu acordarea unor premii acordate de editura C.R. propriilor autori, iar pe scenă au urcat poeții Călin Vlasie și Răzvan Voncu. Iar Vlasie a debutat cu o serie de reproşuri nejustificate la adresa organizatorilor. Într-un final, lucrurile s-au mai domolit şi premiile au fost acordate. Iar Călin Vlasie a revenit la sentimente normale şi a recunoscut că a „început aiurea” și a cerut iertare de la botoșănenii prezenți în sală. Una la mână. După care a urmat momentul şocului şi groazei totale pentru puţinii spectatori care „au cutezat” să onoreze Zilele Eminescu. O jună autoare și-a primit premiul și a dat citire, de pe telefonul mobil unei poezii proprii. Poeta Medeea Iancu a fost premiată pentru volumul ”Delacroix este tabu – Suita românească” … o serie de versuri cu conținut pornografic și… chipurile feminist. Poezia citită a stârnit reacții diverse în sală, unii botoșăneni, după cum am mai spus, preferând să părăsească sala. Ba au fost și directori de instituții care au murmurat stupefiați „Doamne, Dumnezeule, nu se poate”, iar pe fețele multora dintre cei aflați în sală se putea citi indignare și stupoare. Fără multe comentarii, deocamdată, iată poezia: „Eu sunt tipa pe care aţi hărţuit-o, tipa pe care aţi numit-o curvă, prostituată/ Persoană, persoană, persoană/ Eu sunt tipa pe care o urâți, aș fi trebuit să fiu băiat, astfel aș fi lângă voi/ Și dacă un poet ejaculează pe fața unei femei este artă/ Și dacă un poet f…e o femeie în timp ce doarme este artă, nu viol/ Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl așteptați/ Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa care spune la microfon: eroul este un bărbat/ Nu sunt poemul care să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forțezi/ Nu am scris suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cuminte pentru tine, România/ Nu am spus nimănui România/ Nu ți-am lăudat suficient violul România, nu ți-am slăvit eroii România, nu ți-am citit scriitorii România/ În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva/ A spus prostituata, a spus mama și fiica/ Îmi pare rău, nu m-am sinucis România, îmi pare rău nu sunt strofa ta preferată despre sex,/ Poemul despre viol ești tu, România, poemul despre hărțuire ești tu/ România, poemul despre abuz ești tu, România/ Îți introduc penisul meu lung și negru în pântec, România/ Mai știi? Aplaudați. Aplaudați. Aplaudați…/ Nu sunt pornografia ta, România, nu voi aștepta întinsă să-mi faci felul/ Nu sunt gluma ta despre viol, în literatură nu se discută despre asta, în familie nu se discută despre asta/ Și noi fetele așa murim și tu România spui mereu: poetul, poetul, poetul”. Menţionăm de parcă ar mai conta acum, la ora apariţiei acestui text, că în sală, pe lângă oficialităţi ale administraţiei botoşănene, parlamentari sau simpli cetăţeni ai municipiului Botoşanii, s-a aflat și Excelența Sa, Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii în România, care a asistat la… creaţia Medeei. Primarul Cătălin Flutur a spus că editura C.R. este considerată una dintre cele mai prestigioase din România și tocmai din acest motiv este șocant cum a fost permisă o asemenea eroare. „Noi am susținut premiul de poezie și o parte din manifestările din data de 15 ianuarie, pentru că pe lângă noi, Primăria și Consiliul Local, sunt și Consiliul Județean, Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, inclusiv Hyperion. A fost pentru prima dată când în program a fost inclusă premierea făcută de Editura Cartea Românească, nu puteam să anticipăm ceea ce s-a întâmplat. Dar nicio secundă ce s-a întâmplat acolo, nu a fost pe banii Primăriei, era jumătatea de oră pe care o au ceilalți organizatori. Eu nu înțeleg sub nicio formă actul artistic sau cultural la nivelul acesta. Poate sunt depășit, dar cei mai mulți dintre noi nu înțeleg lucrul acesta. Până la urma urmei a fost o greșeală, o eroare, iar eu am avut puterea aseară, în calitate de coorganizator în finalul discursului, să îmi cer scuze pentru inadvertențele care au apărut în timpul spectacolului”, a declarat Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoșani. Cât despre o viitoare implicare a Primăriei şi Consiliului Local Botoşani, primarul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat o astfel de variantă. Acum, despre poezia vulgară, dăm cuvântul şi unei doamne, respectiv Daniela Lozneanu, noul subprefect al judeţului Botoşani: „A fost un simulacru de gală și nu vorbesc în numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci în numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera să se transpună într-o altă lume, a metaforei. Am fost total deziluzionată de ceea ce s-a întâmplat acolo. Am fost frapată de duritatea versurilor, de lipsa metaforei, de lipsa epitetelor, a cuvintelor frumoase, a poeziei curgătoare. Știu că discutăm despre o poezie modernă dar, cel puțin ce a făcut acea domnișoară, am înțeles-o ca pe o poezie manifest, nu știu cum să o categorisesc. Dar limbajul vulgar într-o sală în care erau copii prezenți, oameni în vârstă, nu cred că a făcut onoare acestei gale. La felul în care au decurs lucrurile sunt total deziluzionată. Ceea ce s-a întâmplat aseară (n.r. pe 15 ianuarie) a șters frumusețea evenimentelor din zilele care au trecut, de duminică, din ziua de luni cu ceea ce s-a întâmplat la Memorialul Ipotești, din punctul meu de vedere au deteriorat imaginea acestei minunate sărbători”. E grav, e foarte grav gestul oferit de frustrata Medeea publicului botoşănean şi poeţilor României. Şi pentru că tot e vorba de Eminescu, reproducem pentru adâncă luare aminte senzualele versuri din Luceafărul: „Şi când în pat se-ntinde drept/ Copila să se culce,/ I-atinge mâinile pe piept,/ I-nchide geana dulce;/ Şi din oglindă luminiş/ Pe trupu-i se revarsă,/ Pe ochii mari, bătând închişi/ Pe faţa ei întoarsă./ Ea îl privea cu un surâs,/ El tremura-n oglindă,/ Căci o urma adânc în vis/ De suflet să se prindă”. Şi totuşi un poet adevărat a primit un premiu meritat pe 15 ianuarie 2018. Astfel poetul Aurel Pantea este laureatul celei de-a XXVII – a ediţii a Premiului Naţional de Poezie, Opera Omnia, pentru întreaga activitate. Precizăm că Aurel Pantea a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj şi a cochetat cu scrisul încă din studenţie, când a fost redactor la revista „Echinox”. În prezent, este conferențiar universitar dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi redactor-șef al revistei „Discobolul” din Alba Iulia. (Gabriel BALAŞA)