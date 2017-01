Gheorghe Avramescu, generalul botoşănean care face cinste istoriei românilor

Indiscutabil, ca şi în ultimii doi ani, cultura rămâne cel mai activ domeniu cu care botoşănenii se pot mândri şi în acest an. Iar activităţile culturale din Botoşani, începând cu Zilele Mihai Eminescu, şi-au pus amprenta şi în debutul anului 2017. Mai mult, sâmbătă 28 ianuarie, în sala mare a Muzeului Judeţean de Istorie din Botoşani s-a consumat un alt eveniment de marcă care a subliniat valoarea marilor personalităţi botoşănene. În prezenţa a peste o sută de persoane, reprezentând cadre militare active şi în rezervă, profesori de istorie, directori ai instituţiilor de cultură, a fost omagiată personalitatea generalului Gheorghe Avramescu. „Vinovat” de producerea momentului remarcabil s-a făcut profesorul doctor în istorie Sergiu Balanovici, în prezent angajat al muzeului botoşănean. Reputatul istoric botoşănean a încercat, în urma unei munci colosale, să se înscrie în mesajul lăsat posterităţii de poetul Adrian Păunescu în poezia „Poporul român. Opere complete”: „Istoria e faptă şi carte cu dovezi,/ Cumplită este gluma de care râde mutul,/Că viitorul astăzi mai simplu ţi-l prevezi,/Dar e mai greu pe lume să îţi prevezi trecutul./Istoria nu-i ciornă pe care s-o rescrii/În funcţie de zilnic schimbate interese,/M-am săturat de falsuri,minciuni şi de prostii,/Vreau opere complete, nu opere alese”. Lansarea cărţii „Generalul Gheorghe Avramescu” a beneficiat de o prezentare de excepţie aparţinând profesorul universitar Petre Otu, director adjunct la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, care a spus: ”Generalul Avramescu este cunoscut în istoriografia militară. Sergiu Balanovici nu a operat pe un teren gol, dar ce a făcut? A făcut operă științifică, operă de arheologie istorică. El este un om deosebit de pasionat de istorie, dar în același timp are un simț critic dezvoltat. Am avut ample discuții cu dl. Balanovici în legătură cu cazul Avramescu, cu modul de a scrie lucrarea, cu diferite interpretări”. Iar despre lucrarea sa, autorul a menţionat: ”Cartea de față și-a propus să aducă în discuție personalitatea generalului Gheorghe Avramescu printr-o prezentare mai amplă a întregii sale activități militare. În acest sens l-am urmărit de la naștere și până în posteritate. L-am urmărit în toate funcțiile pe care le-a îndeplinit, atât pe timp de pace, cât și de război. Am încercat să-l radiografiem din mai multe unghiuri: cum a fost văzut de șefi, de subordonați, de oamenii politici, de aliații germani și sovietici”. Menţionăm că generalul Gheorghe Avramescu s-a născut pe 26 ianuarie 1884 în judeţul Botoşani şi a decedat pe 3 martie 1945, în urma arestării sale de către sovietici. Autoritățile sovietice au comunicat că generalul Avramescu ar fi fost ucis pe 3 martie 1945 în aceeași zi cu arestarea soției și fiicei sale, într-un atac aerian asupra mașinii cu care era transportat, iar trupul neînsuflețit a fost înmormântat în cimitirul Soshalom din Budapesta. Există posibilitatea ca Avramescu să fi fost executat de NKVD, deoarece în mod straniu, mașina în care era transportat a fost lovită de un singur glonț, care s-a întâmplat să-l ucidă pe general. “Cazul generalului Avramescu” rămâne deschis pentru cercetarea istorică, fiind așteptată desecretizarea unor arhive militare sovietice pentru elucidarea circumstanțelor morții sale. Pe 23 octombrie 2000, rămășițele pământești ale generalului Gheorghe Avramescu au fost readuse în România și au fost înmormântate cu onoruri militare în Cimitirul Militar din Cluj. Ora de cultură de la Muzeul Judeţean de Istorie a fost întregită de un superb recital simfonic susţinut de Raluca Ardelean la pian şi Raul Chiş la vioară. (Gabriel BALAŞA)