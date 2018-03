Generalul Iarnă a arestat fotbalul la Botoşani. E vremea poveştilor la gura sobei…

Nervi şi frustrări interminabile s-au manifestat în seara de sâmbătă 17 martie pe stadionul Municipal din Botoşani. Şi pe bună dreptate! Programată în cadrul etapei a doua din turneul play out, partida FC Botoşani – Dinamo Bucureşti a fost amânată din cauza căderilor masive de zăpadă. Fixat pentru ora 20.45, duelul dintre botoşăneni şi dinamovişti a fost amânat din cauza Generalului Iarnă care a comandat, cu vreo patru ore înainte, o ninsoare aducătoare de zăpadă consistentă, astfel că la ora programată pentru începerea meciului stratul de omăt la Botoşani depăşea zece centimetri. Nervii s-au manifestat din abundenţă şi la Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, care a reacționat nervos după ce arbitrul Andrei Chivulete a decis amânarea partidei: “Mi se pare că suntem într-o zonă în care lumea devine neserioasă. Suntem o ligă de proşti. Jucăm mâine, poimâine, peste două săptămâni. Am avut folie pe teren până la ora 18:00, am avut 70 de oameni. Ce putem face cu ninsoarea asta? Să ne sancţioneze. Mâine (n.r. duminică 18 martie) va ninge la fel. Stau oamenii în vestiar şi beau ceai. E o prostie. Regulamentul e semi-idiot. Am plecat de la stadion, nu e nimeni pe stadion. Jucăm fără spectatori cu Dinamo? E ca în Siberia”. Iar Cornel Şfaiţer, preşedintele executiv al FC Botoşani, a declarat duminică 18 martie, la ora prânzului, că partida nu va fi reprogramată nici în cursul următoarelor zile, o serie de jucători botoşăneni şi dinamovişti fiind convocaţi la echipele naţionale de tineret şi seniori. Revenind la frumoasa performanţă a fotbalului botoşănean, în premieră absolută, de calificare în semifinalele Cupei României, din căldura oferită de gura sobei să ne reamintim pentru vremurile când toate vor începe cu… a fost odată. O seară magică pentru fotbalul din Moldova s-a derulat marţi 13 martie 2018 pe stadionul Municipal din Botoşani. Pentru că în cadrul ultimului sfert de finală din actuala ediţiei a Cupei României FC Botoşani şi CSM Poli Iaşi au oferit celor aproximativ 800 de spectatori, printre aceştia fiind şi o micuţă galerie ieşeană de vreo 50 de suporteri, un meci de povestit nepoţilor. Iată şi eroii echipei botoşănene antrenată de Costel Enache care, alături de jucătorii ieşeni, au înfruntat ploaia şi au purtat o luptă aprigă pentru calificarea în semifinalele prestigioasei competiţii: Pap – Ungurușan, Burcă, Miron, Acsinte, Oaidă (min.107 Moruțan), Tincu, Roman, Achim (min.74 Cucu), Golofca, Golubovic (min.107 Axente). Prima repriză a fost alertă, cu faze fierbinţi la ambele porţi, însă fără urmări pe tabela de marcaj, drept pentru care după 45 de minute de joc scorul a fost alb, 0-0. În partea a doua a timpului regulamentar de joc iniţiativa aparţine mai mult botoşănenilor care nu reuşesc să introducă „obiectul muncii” în poarta ieşenilor. Când toată lumea se pregătea de prelungiri, în min.88 Bojan Golubovic reuşeşte deschiderea scorului şi provocarea unui extaz general în tribune. Însă bucuria gazdelor a fost scurtă, pentru că numai după un minut „vulpoiul” Andrei Cristea, abia introdus în teren, restabileşte egalitatea şi trimite partida în prelungiri, 1-1 fiind scorul după 90 de minute de joc. La trei minute de la reluarea jocului, în min.93, centralul George Găman arată punctul cu var în urma unui fault asupra botoşăneanului Cucu. Penalty-ul este executat cu precizie de Mihai Roman care ridică scorul la 2-1 pentru FC Botoşani, rezultat înregistrat la finalul primei reprize de prelungiri. La scurt timp de la debutul celei de-a doua reprize de prelungiri, adică prin min. 106 Andrei Cristea realizează „dubla” şi restabileşte egalitatea, 2-2. Pe fondul unei dominări tot mai evidente a gazdelor, în min.110 Roman este faultat de portarul Rusu şi centralul Găman acordă din nou penalty pentru echipa botoşăneană. Lovitura este executată cu sânge rece de Mircea Axente care ridică scorul la 3-2, rezultat care se va menţine până la final şi care califică, în premieră istorică, pe FC Botoşani în semifinalele Cupei României la fotbal. Bucurie fără margini în tribune şi pe banca tehnică botoşăneană într-o seară magică de martie, tristeţe în tabăra ieşeană care este consolată doar cu ideea că joacă în turneul play off, adică la masa bogaţilor. Iar la tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României, ce a avut loc miercuri 14 martie, s-a decis: CS Universitatea Craiova – FC Botoşani şi AFC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş. Cu precizarea că semifinalele se vor disputa în sistem tur-retur, primele meciuri se vor juca pe 18 aprilie de la ora 17.00, la Craiova respectiv Sibiu, urmând ca partidele retur să se dispute pe 9 mai de la ora 17.30, pe stadioanele din Botoşani şi Mediaş. Finala competiţiei a fost programată pe 27 mai. (Gabriel BALAŞA)