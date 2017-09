Furtunile se abat asupra Moldovei, Bacăul și Vrancea sub cod portocaliu

Written by:

Written on:

Fenomene extreme caracterizează începutul toamnei din acest an. După nenorocirile din vestul țării, furtunile vin cu repeziciune spre est. Județele Bacău și Vrancea sunt sub cod portocaliu de ploi și furtuni, iar celelalte județe din Moldova sunt sub cod galben. După ce primăvara a venit cu ninsori abundente, ca apoi anul să fie relativ bun pentru agricultură, acum toamna vine cu fenomene meteorologice extreme care dau bătăi de cap celor care trebuie să culeagă ce-au semănat în primăvară. Următoarele zile vor fi caracterizate de fenomene furtuni violente și ploi însemnate cantitativ.

Fulegerele au făcut două victime la Vaslui. Doi oameni din județul Vaslui au murit miercuri 20 septembrie, după ce au fost loviți de fulgere. Un bărbat de 69 de ani, din localitatea Puşcaşi, lucra la vie în timpul furtunii, iar cel de-al doilea, de 49 de ani din localitatea Cetățuia, comuna Puieşti, se afla cu animalele în câmp.