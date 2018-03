Fotbalul botoşănean între ruşine şi o candidatură la şefia FRF

Aproximativ o mie de spectatori au fost prezenţi la meciul FC Botoşani – Juventus Bucureşti disputat vineri seara în cadrul primei etape a turneului play out. Iar cei prezenţi în tribunele Municipalului botoşănean au retrăit din plin interminabilul pahar al neputinţei în care s-a afundat echipa lor de suflet FC Botoşani. După ce în februarie, în cadrul campionatului regulat, echipa botoşăneană a remizat cu un scor alb tot pe teren propriu cu juventiştii bucureşteni, acum în play out „isprava” s-a repetat cu „lanterna roşie”. Semn clar că participarea în play out este o condamnare meritată pentru echipa botoşăneană antrenată de Costel Enache, un antrenor căruia se pare că i s-au epuizat de ceva vreme toate ideile bune despre cum poate fi aşezată o echipă în teren pentru a obţine o victorie. 0-0 a fost scorul final în care formula botoşăneană, Cobrea – Ungurușan, Miron, Plămadă (min.80 Rodrigues), Mușat, Tincu, Cucu, M.Roman, Moruțan, Chitoșcă (min.41 Golofca), Axente (min.46 Golubovic), a fost ridicolă tot meciul, cu excepţia a două, trei faze semnate de Roman şi Golofca. Iar la final, total dezorientat, tehnicianul Costel Enache a glăsuit: „Am anticipat că jocul va fi asemănător cu cel precedent, aceleași condiții meteo, știam pe cine avem în față, o echipăm bine organizată defensiv. Nu am găsit în prima parte soluții, poate am jucat un pic cam lent. Partea a doua a fost una bună. Nu am găsit soluția finală, nu am avut decizia optimă în zona de finalizare iar asta ne-a ținut pe loc. Restul lucrurilor au fost în regulă. Jucătorii s-au implicat, au avut o atitudine corectă față de joc, s-au organizat bine defensiv, au fost elemente de care eu sunt mulțumit. Este durerea că numeroasele ocazii nu au fost tratate mai corect și am reușit să marcăm. Lipsa de eficiență a fost elementul de bază. Am avut ocazii dar nu am reușit să marcăm. Nu numai astăzi dar astăzi parcă mai mult ca niciodată”. Pentru FC Botoşani urmează, marţi 13 martie ora 17.30, meciul de pe teren propriu din sferturile Cupei României cu CSM Poli Iaşi. Dar ce se mai poate spera în tabăra botoşăneană când nu ai cu cine? Apoi, în etapa a doua a play out-ului, FC Botoşani va juca din nou pe Municipal, de această dată cu alţi amărâţi, respectiv Dinamo Bucureşti, meci ce se va juca sâmbătă 17 martie de la ora 20.45. Pentru ca în etapa a treia FC Botoşani să facă deplasarea la Concordia Chiajna. Singurul lucru notabil din curtea fotbalului, petrecut săptămâna trecută la Botoşani, a fost prezenţa lui Ionuţ Lupescu, component al Generaţiei de aur a fotbalului românesc, fostul dinamovist aflându-se în campanie electorală din postura de candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Însoţit de o altă fostă vedetă a fotbalului românesc, Costel Gâlcă, Lupescu a avut o scurtă întrevedere cu primarul Cătălin Flutur, dar şi cu conducerea FC Botoşani, respective finanţatorii Valeriu Iftime şi Cornel Şfaiţer. Despre discuţia purtată cu Ionuţ Lupescu, Valeriu Iftime (foto) a declarat: „Am avut o întâlnire cu domnul Lupescu. A fost un dialog interesant. Am avut o întâlnire și cu dl. Răzvan Burleanu și toată echipa care a fost la Botoșani. Am văzut ofertele și trebuie să deliberăm. Nici pe departe nu poate fi vorba că mergem pe mâna domnului Burleanu. Ei sunt în campanie, vin, ne întâlnim, ca orice club civilizat. Vedem prestația candidaților. Cel care a fost are niște lucruri făcute și am văzut niște documente. Cel care vrea să vină este un om civilizat, ne-a spus ce vrea să facă. Nu am spus că avem un vot dinainte dat. Noi am avut o relație bună cu FRF și vom avea în continuare, indiferent cine va fi la federație. Atâta timp cât este o relație constructivă, transparentă și ne dă informații. I-am și spus lui Ionuț Lupescu că avem o colaborare civilizată cu Federația Română de Fotbal. Dacă se va schimba conducătorul, nu vrem să schimbăm modul de lucru. Ionuț Lupescu trebuie să aibă în echipă oameni de business buni. El are o imagine bună, e un tip echilibrat și un om serios care a făcut ceva în fotbal, dar business-ul în fotbal îl fac oamenii de afaceri. E foarte important să ai credibilitate. Fotbalul românesc suferă de credibilitate. El trebuie să vină cu o echipă managerială bună. Domnul Lupescu spune că nu are nicio legătură cu Mircea Sandu, Kassai și Prunea”. Precizăm că Ionuț Lupescu are 49 de ani şi 74 de meciuri jucate pentru naționala României cu şase goluri marcate. A participat la Campionatele Mondiale din 1990 și 1994 și la două Campionate Europene. A debutat în Liga 1 la vârsta de 17 ani, la Dinamo București. Apoi s-a transferat la Bayer Leverkusen pentru care a jucat 184 de meciuri. Între 1996 și 1998 a evoluat pentru Borussia Monchengladbach. A făcut școala de antrenori în Germania dar a practicat doar câteva luni această meserie la FCM Bacău și FC Brașov. A făcut parte din staff-ul lui Mircea Sandu la Federația Română de Fotbal, ocupând funcția de director general, după care a lucrat la UEFA, fiind director al Comisiei Tehnice. (Gabriel BALAŞA)