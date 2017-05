Finantistii vor sa aiba parte de o judecata dreapta, atunci cand se vorbeste despre salariile acestora

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, organizatie sindicala specializata in reprezentarea functionarilor din cadrul sistemului institutional al MFP, solicita in continuare factorilor responsabili in elaborarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice, grila de salarizare separata pentru finantisti, in concordanta cu complexitatea si importanta sociala a muncii prestate, subliniind faptul ca, MFP/ANAF este principala institutie care asigura siguranta naţionala financiara a Romaniei. Pornind de la faptul ca, principalele surse de finantare a bugetului de stat sunt reprezentate indeosebi de colectarea impozitelor si taxelor de la contribuabili si de atragerea fondurilor europene, SindFISC, reprezentant al angajatilor din cadrul sistemului institutional al MFP, solicita factorilor decidenti tratament egal in ceea ce priveste analiza remunerarii personalului responsabil de alimentarea Bugetului Romaniei, angajati ai Fiscului romanesc, cu cel al angajatilor responsabili de atragerea fondurilor europene din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Avand in vedere grilele de salarizare propuse pentru finantisti si luand act de atacurile din ultima perioada, in special mediatice, venite chiar din partea unor oficiali ai Statului Roman, cu privire la faptul ca, salariile finantistilor sunt foarte mari, in comparatie cu cele ale altor categorii de functionari, SindFISC solicita factorilor decizionali, dar si opiniei publice, ca intr-o eventuala analiza privind acest subiect, pentru o justa abordare, sa fie luate in calcul urmatoarele elemente care dau posibilitatea oricarei persoane de buna credinta, dupa o cercetare pertinenta, sa poata emite judecati de valoare, oricare ar fi acestea, cu privire la cuantumul si necesitatea asigurarii unor astfel de salarii: salariile colegilor nostri, omologi din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sunt net superioare celor ale angajatilor din Finantele Publice; lipsa oricarui spor pentru angajatii Finantelor Publice; lipsa dotarilor materiale si finantarea necorespunzatoare a activitatii institutionale; riscurile asumate in numele statului, in exercitarea atributiilor de serviciu, de catre angajatii din cadrul sistemului institutional al MFP; similitudinea activitatii desfasurate de o categorie insemnata a angajatilor din Finantele publice cu cea desfasurata de personalul din cadrul unor institutii “de forta” ale statului roman, remunerata superior finantistilor; Dupa o astfel de analiza, in opinia SindFISC, orice persoana bine intentionata va putea constata cu siguranta faptul ca, salariile personalului din Finantele publice nu sunt salarii mari, iar toate interdictiile si incompatibilitatile specifice acestei activitati atat de importante ar trebui compensate in mod corespunzator. Dupa cum am mai atras atentia si prin mesajele anterioare, in cazul nerezolvarii problemei salariale a finantistilor, actiunile spontane ale angajatilor pot continua si se pot intensifica, iar la un moment dat, acestea pot degenera in proteste indelungate, cu consecinte deosebit de grave la nivelul activitatii de colectare a veniturilor la bugetul de stat. SindFISC aminteste factorilor responsabili faptul ca, nemultumirile angajatilor pot fi solutionate pe cale amiabila, pe baza dialogului cu reprezentantii protestatarilor. Pe aceasta cale, recomanda decidentilor participarea la intalniri cu reprezentantii protestatarilor, iar in masura in care angajatii vor mandata organizatiile sindicale sa le sustina revendicarile, la intalniri cu conducerea acestor organizatii, fara favorizarea uneia dintre acestea. In lipsa unei astfel de abordari echilibrate, neincrederea oamenilor in solutionarea revendicarilor va persista in continuare. Din informatiile noastre, actiunile derulate de catre angajati sunt actiuni exclusiv ale acestora si nu trebuie confiscate de nimeni, nici chiar de catre organizatiile sindicale, indiferent de marimea acestora.Reamintim tuturor faptul ca, SindFISC este organizatia care a semnalat intotdeauna factorilor decidenti, atat direct, cat si pe cale mediatica, disfunctionalitatile salariale, dar si cele de alta natura, existente la nivelul MFP/ANAF. (Liviu Toader, presedinte)