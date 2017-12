Final de an dezamăgitor pentru FC Botoşani

În ultima partidă oficială din 2017, meci disputat în debutul etapei a XXII a din Liga I, FC Botoşani antrenată de Costel Enache a suferit a treia înfrângere consecutivă din actuala ediţie de campionat. După eşecurile avute în faţa Concordiei Chiajna în deplasare şi a FCSB pe teren propriu, ambele înfrângeri cu 3-0, echipa botoşăneană a clacat şi în deplasarea de la Astra Giurgiu. Trimiţând în teren formula, Cobrea – Ungurușan, Miron, Burcă, Mușat, Rodriguez, Oaidă (min.72 Serediuc), Bordeianu (min.53 Moruțan), M. Roman, Ciaccheri, Buș (min.51 Chitoșcă), tehnicianul Costel Enache s-a dovedit total neinspirat. Mai ales că gazdele au jucat din min.30 în zece jucători în urma eliminării lui Abang pentru o intrare dură asupra lui Burcă. Cei care au deschis scorul au fost jucătorii Astrei, autor Alexandru Ioniţă din penalty în min.9, 1-0 fiind şi rezultatul înregistrat la pauză. În repriza secundă Mihai Roman, cel mai bun jucător de pe teren al oaspeţilor, reuşeşte egalarea în urma executării tot a unui penalty în min.63. Golul victoriei gazdelor s-a produs în min.85 când Belu a marcat pentru 2-1. La final de partidă, antrenorul Costel Enache a spus: “ Am văzut un film cu un cuprins bun dar cu introducerea şi finalul ca un thriller. Am avut momente bune de joc, am gestionat bine situaţia de la 1-0, am reuşit să revenim, ne-am creat situaţii bune de a marca. Nu am reuşit şi am interpretat greşit un contraatac al adversarului care ne-a costat foarte mult astăzi. Trebuie să scoatem în evidenţă că nu ne-am trezit pe patru dintr-o simplă întâmplare. Acel loc patru a fost muncit, a fost o perioadă foarte bună. Şi în momentul ăsta situaţia este una favorabilă pentru noi. Rămânem la mâna noastră şi ne putem decide soarta”. Foarte supăraţi s-au arătat şi finanţatorii echipei, Valeriu Iftime afirmând că: “De data asta am avut mare ghinion. Dacă joci fără vârf de atac, nu poţi face nimic. Dacă aveam vârf de atac marcam cel puţin două goluri. Nu poţi juca fără vârf de atac. Şi fără Moruţan e complicat. La 1-1 nu trebuia să mai insistăm şi aici cred că e greşeală de antrenor. De acum timp de o lună se va spune că nu am depăşit Astra care nu a fost peste noi. Suntem într-o situaţie dificilă şi intrăm în şi mai mare frică. Nu suntem în stare să gestionăm momentele importante. În seara asta a fost un antrenor mic şi o echipă mică. Păcat”. Iar Cornel Şfaiţer a concluzionat: “Bine că s-a terminat. Să controlezi meciul de o asemenea manieră, să ai atâtea ocazii şi nu eşti în stare… Am irosit atâtea ocazii şi am luat un gol de râsul râsului. Ne-am bătut singuri. Şi un punct era bun. Îi ţineam pe Astra în spatele nostru. Să-i vedem dacă sunt în stare să redreseze corabia. Este incredibil, avem trei jocuri în care nu am obţinut nimic. Astăzi am avut 60 de minute un om în plus. Era un meci de câştigat în această seară. E clar că ne trebuie un atacant. Mai avem patru meciuri şi cred că ne trebuie mai mult de şase puncte pentru a fi în play-off”. Cert este că înaintea ultimelor etape, care se vor juca anul viitor în februarie, FC Botoşani a acumulat 35 de puncte golaveraj 26-23 şi a coborât de pe locul 4 pe poziţia 5 a clasamentului, înaintea disputării partidei ACS Poli Timişoara – Dinamo Bucureşti, meci jucat după închiderea ediţiei ziarului. Semn clar că pentru a rămâne în turneul play off, adică în primele şase locuri ale clasamentului e absolut nevoie de goluri şi puncte. Potrivit celor spuse de antrenorul Costel Enache, de pe 16 decembrie FC Botoşani a intrat în vacanţă urmând ca lotul să se reunească pe 7 ianuarie 2018. După care pe 12 ianuarie echipa va pleca într-un cantonament în Antalya unde va susţine patru meciuri de pregătire cu echipe din Rusia şi Bulgaria. (Gabriel BALAŞA)