Fiecare comunitate-i cu steaua ei ca și fiecare om

Cea mai mare valoare contractată la nivelul județului Vaslui prin programele de dezvoltare ale Guvernului o găsim în comuna Vinderei care-i una dintre cele mai întinse comune ale județului.

Există un moment zero pentru fiecare om și pentru fiecare comunitate. Așa-i organizată viața și nimic nu e întâmplător, iar cei care se încred prea mult în coincidențe greșesc. Mergând prin satele și orașele Moldovei întâlnim zi de zi oameni mai puternici sau mai slabi, învingători și învinși sau blazați. Unii ajung în funcții publice din greșeală, alții mânați de voința de a face, de a lăsa ceva în urma lor. Unii și-au ales modele bune, iar alții și-au ales modele mai puțin bune. Fiecare comunitate are steaua proprie, la fel ca fiecare om. Steaua poate străluci sau nu. Strălucirea trebuie ajutată și ține de mai mulți factori. Istoria ne arată că mereu au apărut în viața comunităților și-n România în general oameni de valoare, adevărați ctitori și numai datorită acestora s-au înfăptuit acte mărețe, în aparență mărunte, dar care adunate la un loc au dat o direcție clară de dezvoltare societății în ansamblu.

Am lăsat Bârladul murdar în urmă și am plecat pe „naționalul” cârpit care ajunge la Galați. Am lăsat „naționalul” și am intrat pe un drum județean care merge la mănăstirea Grăjdeni, un adevărat monument de spiritualitate care-i ținut ascuns prin grija administrației din Fruntișeni. Asta-i altă poveste însă pe care o vom relata cu altă ocazie. Trecând printr-un sat al comunei Grivița, tangențial s-ar putea spune, am văzut la o școală terenul de sport pe jumătate acoperit de bălți și mâl iar niște copii voiau să facă puțină mișcare și încercau și ei să arunce apa de pe teren cu niște sticle din plastic tăiate ca să poată bate mingea. O fi așa de greu de adus câteva roabe de nisip și pietriș pentru a elimina apa de pe terenul de sport? Greu de spus pentru că primărița de la Grivița nu prea e de găsit iar dilema rămâne dilemă.

Am urcat în continuare spre mănăstirea Grăjdeni și am trecut mai departe către comuna de la marginea județului Vaslui. Drumul județean de asfalt trece prin pădure și merge spre satul Brădești din comuna Vinderei. Din capătul pădurii, unde, surprinzător, am găsit un indicator care arată călătorului în ce direcție merge, drumul spre satul Vinderei, centru de comună, e pietruit. Mai sunt vreo doi kilometri de drum județean care ar trebui asfaltat și cetățenii din Vinderei ar avea acces mult mai ușor spre Bârlad pe acest drum. „Sunt promisiuni de la Consiliul județean și cred că va fi asfaltat acest sector de drum”, spune tânărul și ambițiosul economist și farmacist Ionuț Ghiur care-i primarul comunei Vinderei din 2016. Ajungem în patria curiozităților. De la alegerile din vara lui 2016 n-am fost la Vinderei. Am ajuns în preajma primăriei și peisajul pe care-l știam dispăruse. La școala din centru, în locul câtorva sălcii aplecate până-n mijlocul drumului, este amenajată o parcare pentru microbuzul școlar. Ceva mai încolo este amenajat un loc unde tinerii au câteva bănci și niște foișoare, adică un loc civilizat de întâlnire. Te încântă să vezi cum într-o comună situată departe, la marginea județului, unde aproape că totul era monoton și totul era neschimbat de zeci de ani, există viziune, implicare și grijă pentru cetățeni. Micul parc, trotuarul, școala cochetă cu parcare pentru microbuz sunt aspecte ale bunei gospodăriri, sunt aspecte normale, dar normalul e curiozitate în România. Știam Vindereiul de mulți ani și tot la fel de bine știam că greu se schimbă ceva aici. Cetățenii se obișnuiseră cu situația, iar cei de pe la primărie strângeau din umeri. O altă surpriză a fost omul din spatele biroului de primar. Este un tânăr capabil, care a crescut pe aceste meleaguri, dar apoi a plecat și a lucrat în mediul privat, are două facultăți, adică e un om realizat pe toate planurile. Nu sună elegant, dar am scăpat întrebarea cu privire la hotărârea domnie sale de a fi primarul comunei natale. Comuna Vinderei are probabil cea mai întinsă rețea de drumuri comunale și sătești. Comuna Vinderei este situată la marginea județului Vaslui și totul aici a mers în virtutea inerției. Era nevoie de o mână de gospodar, de un învingător, însă volumul de muncă este mare și nu mulți ar fi lăsat oferte bune din punct de vedere financiar pentru a prelua funcția de primar într-o comună unde doar timpul a trecut că de schimbat cam nimic.

Investiții începute și lăsate, dar și cea mai mare valoare atrasă pe proiecte de investiții

Făcând pe scurt inventarul problemelor primarul Ionuț Ghiur a găsit investiții începute, finanțate, dar lăsate în părăsire de ani buni. Se spunea că ministerul nu ar da banii necesari finalizării acestor investiții. Erau minciuni. Primarul Ghiur a mers la minister și a constatat că nu s-au depus documentele privind lucrările executate, dar finanțarea exista. Era cât pe ce să se piardă finanțarea pentru că expira perioada pentru care s-au contractat lucrările. A deblocat investițiile ce se aflau în derulare și-n același timp a întocmit 14 proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a doua. Din 14, 7 au primit finanțare. Acum comuna Vinderei are cea mai mare sumă din județ pentru investiții prin acest program. Se poate așadar însă n-a existat voință sau cum spun gurile rele nu s-a înțeles cineva cu altcineva la comision. Parcă nu mai contează acum, important este că această comună de gospodari se dezvoltă. Am văzut podurile începute cu destui ani în urmă cum sunt continuate și vor fi terminate în perioada următoare. Am văzut drumuri asfaltate recent, dar și lucrări în zone unde apele făceau prăpăd. Un pârâu inocent în aparență făcea ravagii la casele din jur din cauză că avea albia colmatată. Acum albia râului este adâncă, s-au făcut diguri de protecție, gabioane în apropierea podurilor, sălciile vechi de sute de ani au fost scoase, iar pericolul de inundații a fost eliminat. Ca investiții noi vorbim de apă și canalizare în toate cele 8 sate ale comunei și o grădiniță nouă la Vinderei. Pentru aceste investiții s-au semnat contractele de finanțare și sunt în faza de licitație. „Mai avem prin PNDR, pe Grupul de Acțiune Locală (GAL) un proiect pentru achiziție utilaje și amenajare gropi de gunoi. Vom face două gropi de gunoi de grajd și vom achiziționa un utilaj. E o măsură nouă care prevede și producerea de energie electrică. ~n proiect primim un tractor, două remorci, una de împrăștiat îngrășământ și o vidanjă. Se înființează totodată și cinci locuri de muncă. E un proiect bun. Am lucrat și la iluminatul public pentru că era jale. Avem 1.300 de lămpi și plătim cam 140.000 lei pe an. Am introdus o taxă ca să putem rezista. Din taxe și impozite trebuie să asigurăm funcționarea administrației pentru a dirija spre investiții banii pe care-i primim”, a spus primarul Ionuț Ghiur.

Dacă ne întoarcem la probleme, cea mai mare curiozitate este legată de un proiect început în 2007. E vorba de un proiect la ordonanța 7 pentru construcția a trei poduri și alimentare cu apă în satul Brădești. Aceste obiective care vin 2007 n-au fost recepționate. Altfel spus, la Vinderei s-a lucrat cam „după ureche” până acum. Un alt argument pentru afirmația anterioară este legat de situația prorietăților. Atât de încurcate sunt ițele acestei afaceri încât va trebui ceva timp ca să se clarifice, dar primarul este optimist.

Comuna Vinderei n-a beneficiat de atenția județului anul acesta când s-au alocat sumele aflate la dispoziția Consiliului județean. Pentru cofinanțarea investițiilor de care am vorbit anterior comuna are nevoie de circa 547.000 lei. „Aceste investiții aduc plus valoare comunității și județului. Sper să găsim soluții pentru a realiza tot ce avem contractat. E mult de muncă, sunt multe de făcut, dar vom reuși. Eu sper ca Galațiul și Vasluiul să modernizeze sectoarele de drumuri județene care le aparțin și atunci comuna se va dezvolta altfel. Am dat în judecată Consiliul județean Galați și când au primit citația s-au apucat de lucru. Nu sunt distanțe mari însă comuna are nevoie de aceste drumuri. Eu cred că acele segmente de drumuri județene vor fi modernizate și astfel va crește comuna Vinderei. N-am venit aici să stau”, mai spune primarul comunei de la granița județului Vaslui cu județul Galați.

„Există și nemulțumiri, mai afirmă primarul Ghiur, pentru că, de exemplu, s-a asfaltat la Talașmani și la Vinderei nu, dar aici e drum județean. Totodată, rețeaua de drumuri comunale și sătești este 185 de kilometri și nu pot avea pretenția să asfaltăm într-un timp scurt toate ulițele, dar mereu căutăm noi și noi surse de finanțare”.

Comuna Vinderei are istorie, are tradiții deosebite, are o biserică monument istoric, are potențial și când toate acestea sunt adunate într-o viziune clară de dezvoltare succesul este garantat. (B. A.)