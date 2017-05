Festivalul internațional de poezie Grigore Vieru unește cele două maluri ale Prutului

Ajuns la cea de a-IX-a ediție, Festivalul Grigore Vieru și-a propus ca an de an să adune la Iași și Chișinău, scriitori, personalități culturale, tineri, care să omagieze atât opera și memoria poetului dar să pună în valoare și propriile lor creații. Astfel, în perioada 18-19 mai, la Iași vor avea loc o suită de manifestări care vor aduce un plus de valoare atât FIE2017, sub egida căruia se desfășoară, dar și atmosferei culturale a Iașiului ca reper al culturii naționale: Joi, 18 mai, ora 12.00 – 14.00, deschiderea oficială a Festivalului la sala de consiliu a Primăriei Iași.

Alocuțiuni ale organizatorilor, personalităților oficiale și ale scriitorilor invitați

„Grigore Vieru, poet al spațiului românesc”, conferință susținută de Acad. Eugen Simion

Recital muzical pe versuri de Grigore Vieru al Ansamblului „Lie Ciocârlie” al Centrului Republican pentru copii și tinert „Artico” Chișinău, conducător artistic Luminița Istrate, moderator Daniel Corbu

Joi, 18 mai, ora 15.30 – 17.00 la Palatul Copiilor

Întâlnirea copiilor din Republica Moldova cu elevii din școlile ieșene

„Numele tău”, spectacol comun de muzică și poezie dedicat poetului Grigore Vieru

Joi, 18 mai, ora 19.00 – la Ateneul din Iași, Sala Mare de spectacole „Radu Beligan”

Spectacol de gală „Rădăcina de foc” – recital din poezia lui Grigore Vieru, susținut de actorul Adrian Păduraru

Recitalul muzicianului Adrian Naidin

Recitalul muzical pe versuri de Grigore Vieru susținut de interpretul Ion Suruceanu

„Între suferință și tăgadă” – moment poetic realizat de Grupul de recitatori ai Liceului de creativitate și inventică „PROMETEU”, Chișinău. Coordonatori: prof. Tatiana Melnic și Nelea Croitoru

Decernarea premiilor Ediției a IX-a a Festivalului Inernațional de Poezie „Grigore Vieru”

Vineri, 19 mai, ora 10.00 în Parcul de Cultură și Agrement Copou Iași

Depunere de jerbe și flori la bustul poetului Grigore Vieru

Podium liric susținut de poeții invitați

Vineri, 19 mai, ora 12.00 – 14.30 la Muzeul Mitroplitan Iași – Sala Sinaxar

Dialoguri culturale și conferințe privind viața și opera poetului Grigore Vieru. Participă scriitorii: acad. Mihai Cimpoi, Horia Bădescu, Mircea Radu Iacoban, acad. Nicolae Dabija, Gherghina Tofan, acad. Valeriu Matei, acad. Ion Hadîrcă, Theodor Codreanu, Emilian Marcu, Valentin Talpalaru, Boris Focșa, ministrul culturii din republica Moldova Monica Babuc, Vasile Spiridon, Cassian Maria Spiridon, Claudia Balaban, acad. Vasile Tărîțeanu. Moderatori: Valeriu Matei și Daniel Corbu.

Spectacolul de gală va avea o înaltă ținută artistică, prin prestațiile invitaților, de la elevii Liceului „Prometeu” Chișinău până la consacrații Adrian Păduraru, muzicologul și violoncelistul Adrian Naidin, etc. Vă așteptăm așadar să onorați această manifestare cu entuziasmul cu care însuși Grigore Vieru se întorcea de fiecare dată în orașul nostru ca într-un mare centru spiritual, joi, 18 mai 2017, ora 19.00 în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, a Ateneului din Iași.