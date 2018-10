FC Botoşani va juca cu ocupanta locului 3 din Liga I

Deşi a trecut mai mult de o săptămână de la frumoasa partidă din etapa a XI a, FC Botoşani – Dinamo Bucureşti 2-0, când aproximativ 4.000 de spectatori au asistat la cea de-a doua victorie botoşăneană din actuala ediţie de campionat, euforia acelui succes în faţa „câinilor roşii” încă se mai resimte la Botoşani. Pentru că, nimic de comentat, victoria contra dinamoviştilor a fost o veritabilă şi necesară gură de oxigen pentru clubul nord moldav iar FC Botoşani a jucat fotbal adevărat, nu imitaţie. Iată şi formula inspirată de echipă trimisă în teren de antrenorul Costel Enache: Pap, Patache, Miron, Burcă, Dumitraş, Rodriguez, Oaidă, Golofca (min.90 Târşa), Ongenda (min.74 Karaboue), Chitoşcă (min.68 Fabbrini) şi M. Roman 2. Iar golurile aducătoare de trei puncte preţioase au fost marcate de Răzvan Oaidă în min.3 şi Diego Fabbrini (foto) în min.89. La final de meci, tehnicianul Costel Enache avea să declare fericit: „E o seară minunată, mă bucur pentru spectacolul oferit. Simt că trăiesc jocul din seara asta și ce au făcut jucătorii în teren mi-au răscolit toată energia și mi-au adus o stare emoțională pozitivă. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc. Un joc cu determinare, cu atitudine, așa cum aș vrea să văd mereu. Sunt convins că sunt capabili să facă lucrul ăsta. Am fost pragmatici, eficienți și concentrați. Nici celelalte jocuri nu au fost slabe, nu am avut un adversar care să ne domine categoric. În seara asta am fost pragmatici, am reușit să închidem bine defensiv. 2-0 e un rezultat minunat într-un meci cu Dinamo. Am văzut forță la adversarul de astăzi. Am avut destul de multe emoții, au jucători cu calitate”. Ideal ar fi ca totuşi euforia victoriei contra dinamoviştilor, aflaţi în mare scădere de formă, să dispară rapid din tabăra botoşăneană. Pentru că la orizont se află o partidă grea, extrem de grea, contra găzarilor din Mediaş care se află pe locul 3 al clasamentului cu 20 de puncte, pe când FC Botoşani ocupă doar locul 11 cu 12 puncte, golaveraj 14-14. Partida Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani, din cadrul etapei a XII a, se va juca duminică 21 octombrie de la ora 18.00. După care FC Botoşani va încheia turul campionatului în faţa propriilor suporteri sâmbătă 27 octombrie, la ora 21.00, dată la care este programată partida cu FC Viitorul lui Gică Hagi. (Gabriel BALAŞA)