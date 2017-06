FC Botoşani se află la pregătiri în Austria

La începutul săptămânii trecute, sub comanda noului antrenor Costel Enache, jucătorii FC Botoșani au revenit din scurta vacanță la antrenamente. După plecarea lui Ovidiu Chiribici, FC Botoșani are un nou preparator fizic, italianul Massimo Stalteri. Antrenor secund va rămâne Alin Bejan iar antrenor cu portarii va fi în continuare Alin Bordeanu. Noutățile din lotul botoșănean au fost Tiberiu Serediuc (Chiajna), Eduard Pap (ASA Tg. Mureș),Marian Târșa (Poli Iași) și Daniel Popa (Dinamo). De la reunirea lotului au lipsit Bogdan Unguruşan, Răzvan Avram, Stelian Cucu, Olimpiu Moruţan, Mihai Roman şi Benjamin Kuku. Aceştia au fost învoiţi şi urmează să se prezinte mâine la vizita medicală. În schimb din lot si-au reziliat contractele Albuț, R. Avram, Sg. Popovici, Herghelegiu, Cârstocea, Endrick, Patache și Vașvari. FC Botoşani va juca patru meciuri amicale în cantonamentul din Austria, programat în perioada 25 iunie – 6 iulie. În al doilea meci amical, FC Botoşani va întâlni una dintre echipele puternice ale fotbalului european. „Duminică 25 iunie, echipa va pleca în Austria unde jucătorii se vor pregăti timp de 11 zile. Vor avea patru meciuri amicale iar pe 6 iulie vor reveni în Botoşani. Pe 14 iulie va începe campionatul şi nu ştim unde vom juca în prima etapă. Cel mai important adversar cu care vom juca este Dinamo Kiev. Va fi al doilea joc din cantonamentul din Austria. În Austria avem parte de condiţii excelente de pregătire şi de adversari foarte buni”, a spus Cornel Şfaiţer (foto), preşedintele FC Botoşani. Dinamo Kiev are în palmares 15 titluri în Ucraina, 11 Cupe ale Ucrainei câştigate, 2 două Cupe ale Cupelor şi o Supercupă. FC Botoşani nu este la primul amical împotriva formaţiei Dinamo Kiev. Cele două echipe s-au mai întâlnit şi în precedentele stagii de pregătire. Vara trecută, cele două formaţii au remizat, scor 1-1, golul botoşănenilor fiind marcat de Gabi Vaşvari. Pe de altă parte, antrenorul Costel Enache nu se arată îngrijorat de faptul că la startul pregătirii a avut puţini jucători pe care se va putea baza. Printre cei 20 de fotbalişti au fost câţiva tineri precum Greu sau Chindriş care urmează a fi împrumutaţi la echipe de Liga a II-a. ”O să creăm o stare de concurență în lotul nostru. În lotul de jucători nu sunt interesat cantitativ ci calitativ. Încercăm să mai facem transferuri pentru a avea soluții din ce în ce mai bune. De asemenea sunt jucători în lot care sunt la final de contract și clubul încearcă să ducă o negociere prin care să îi convingă să rămână, în același timp si pentru noi există o concurență, respectiv alte cluburi care și-i doresc. Noi sperăm să aleagă oarecum cu sufletul pentru că aici au fost bine primiți. În ceea ce privește programul de pregătire, luni avem prima ședință și până la sfârșitul săptămânii vom rămâne în Botoșani încercând să ne punem la punct cu partea aerobă de bază și să facem controlul medical. Duminică plecăm în cantonamentul din Austria unde avem programate patru jocuri. Ne vom întoarce pe 6 iulie și așteptăm ulterior să vedem când vom fi programați pentru startul campionatului”. Costel Enache. În privinţa plecării lui Gabriel Vaşvari (foto), menţionăm că după aproape zece ani petrecuți la FC Botoșani, îndrăgitul fotbalist a părăsit lotul condus de Costel Enache și a semnat cu ACS Poli Timișoara. Adus de Leo Grozavu în sezonul 2007 – 2008, Vașvari a jucat pentru roș-alb-albaștri 112 partide în Liga a II-a înscriind 18 goluri și 132 de partide în Liga 1, marcând 25 de goluri. ”Mai aveam an contract cu FC Botoşani, dar cei de la club mi-au propus un salariu mai mic, însă eu nu sunt de acord cu acest lucru. Politica clubului e alta acum, iar eu am fost lăsat să îmi caut altă echipă. Sunt mulţumit de ce am reuşit la FC Botoşani, o echipă mică, fără un palmares mare în spate, cu care am promovat în Liga 1 şi la care am reuşit să stau 4 ani în prima ligă. Am reuşit să facem lucruri frumoase şi cel mai important am evoluat şi în Europa League. Cred că am lăsat ceva în urma mea şi nu pot decât să mă bucur. La cum mă cunosc pe mine, cred că mai pot să joc mulţi ani în prima ligă. Ştiu cum mă antrenez şi ce viaţă duc, iar totul depinde să fiu sănătos”, a declarat Gabriel Vașvari la despărţirea de clubul moldav. (Gabriel BALAŞA).