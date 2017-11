FC Botoşani păstrează şanse reale pentru calificarea în play off

În debutul etapei a XVII a, desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute, FC Botoşani a întâlnit pe teren propriu pe FC Voluntari, aproximativ 3.500 de suporteri botoşăneni fiind prezenţi în tribunele Municipalului botoşănean. Confruntarea s-a încheiat cu victoria la limită a echipei botoşănene care a înscris unicul gol la meciului, aducător de trei puncte preţioase, prin Olimpiu Moruţan în minutul 7, în urma unei pase trimise inspirat de Mihai Roman. 1-0 a fost scorul la finalul unei partide frumoase în care antrenorul Costel Enache a rulat următorul lot botoşănean: Cobrea – Unguruşan, Miron, Burcă, Muşat, Tincu, Bordeianu, Roman (min.82 Serediuc), Moruţan, Buş (min.87 Oaidă), Kuku (min.54 Popa). La finalul partied, vizibil mulţumit de prestaţia jucătorilor săi, tehnicianul Costel Enache a declarat: “E un moment bun prelungit. O situaţie care ne mulţumeşte şi ne aduce bucurie dar în acelaşi timp şi responsabilitate. Nu am avut un joc uşor astăzi, am avut un adversar bine organizat care pe terenul de astăzi ne putea crea probleme. Trebuie să remarc inteligenţa tactică, inteligenţa de joc a jucătorilor mei, au gestionat foarte bine jocul. Nu ne-a fost uşor, venim după meciuri pe terenuri foarte grele, care s-au desfăşurat într-un ritm foarte rapid. Am jucat inteligent şi cred că e meritul jucătorilor”. Mulţumit şi realist s-a arătat şi Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani şi omul fără de care nu s-ar fi putut scrie istoria fotbalului botoşănean la nivelul Ligii I: “Mai avem mult de muncă, mai sunt foarte multe puncte puse în joc. Să nu uităm că vom întâlni adversari dificili. Sperăm să nu pierdem la Timişoara, urmează Craiova şi vom avea o misiune destul de grea. Avem meciul de cupă după care mergem la Chiajna, vine Steaua, mergem la Astra. Trebuie să credem în obiectivul nostru, mult dorit după cinci ani de Liga1. Am arătat că suntem o echipă destul de solidă şi ar fi păcat să ratăm această ocazie. Prestaţia noastră şi modul cum pregăteşte Costel fiecare joc, ne dă mari speranţe. Echipa a căpătat încredere şi cred că ne putem bate de la egal la egal cu orice adversar. În cele 300 de minute jucate cu CFR, am arătat că avem forţă să ne batem cu oricine. Trebuie atenţie multă pentru că în sezonul trecut am văzut un Gaz Metan entuziast la revenirea în Liga1 iar în primăvară a reuşit foarte puţin. Au fost aproape de play-off. Eu zic că avem destulă maturitate să fim acolo. Sunt bucuros că nu am primit goluri în ultimele jocuri. Nu am primit goluri în deplasările de la Cluj şi Braşov. Echipa a făcut un joc defensiv bun. Mă bucur pentru Burcă. Am insistat mult să-l aduc. Îl ştiu de la 16 ani. Am fost foarte inspirat la timpul respectiv şi îi văd un viitor foarte frumos. Burcă şi Miron sunt printre cei mai buni fundaşi centrali din Liga 1. Miron are 23 de ani, Burcă are 24 de ani. Sper ca Burcă să fie surpriza campionatului şi poate o să-l vadă şi selecţionerul”. În privinţa marcatorului golului victoriei, Olimpiu Moruţan, finanţatorul Cornel Şfaiţer a spus că acesta va pleca la un campionat important din Europa şi a adăugat: “Eu am spus o sumă. Apoi, Moruţan a crescut de la meci la meci şi sunt sigură că va creşte în continuare. Avem două jocuri câştigate prin golurile lui Olimpiu. Au fost două goluri valoroase cu Viitorul şi Voluntari. Sunt sigur că preţul lui va creşte. Noi dorim să-l avem până la finalul campionatului. Dacă va avea în continuare evoluţii bune, va fi foarte greu să-l păstrăm şi din vară. Sunt sigur că va fi un preţ de nerefuzat. Îl cunosc foarte bine, este un băiat echilibrat. La momentul acesta, e greu să rămână în ţară. Niciun club nu ne-ar satisface pretenţiile financiare. La Steaua este concurenţă foarte mare la jucătorii sub 21 de ani. Îi trebuie evoluţii bune şi să se mai maturizeze un pic. Îl consider un diamant pentru noi şi de aia nu am vrut să ne dispersăm de el la prima ofertă. Vedem parametrii fizici, cât aleargă şi evoluţiile lui bune”, a spus Cornel Şfaiţer. În urma victoriei cu ilfovenii, FC Botoşani şi-a consolidate locul patru în clasament cu 31 de puncte, golaveraj 23-14. În etapa următoare, a XVIII a, FC Botoşani va juca la Poli Timişoara, partidă ce se va juca vineri 17 noiembrie de la ora 18.00. După care, în etapa a XIX a, echipa botoşăneană va reveni pe teren propriu pentru confruntarea cu CS U Craiova, partidă ce se va disputa vineri 24 noiembrie de la ora 20.45. Iar la final de noiembrie va fi din nou spectacol pe Municipalul botoşănean. Pentru că FC Botoşani va întâlni în faza optimilor Cupei României pe Viitorul Constanţa, campioana en titre a României. (Gabriel BALAŞA)