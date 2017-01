FC Botoşani debutează în 2017 contra Concordiei Chiajna

În ultima partidă disputată în cantonamentul de pregătire din Antalya – Turcia, FC Botoșani a obţinut o prestigioasă victorie, cu 3-0, contra rușilor de la Amkar, echipă aflată în prima ligă rusească.. Golurile botoșănenilor au fost marcate de Gabi Vașvari din penalty în minutul 23 și Herghelegiu în prelungirile primei reprize din penalty și în min. 50. Pe parcursul meciului, antrenorul Leo Grozavu a introdus următorii jucători: Albuț – Ungurușan, Miron, Burcă, Mușat, Bordeianu, Vașvari, Endrick, Roman, Hergheligiu și Elek, Tincu, Patache, Carstocea, Bus, Greu, Fulop L. și Tarnovan. Reamintim şi rezultatele primelor trei partide disputate de echipa moldavă în cantonamentul turcesc: FC Botoșani 0-3 KS Luftëtari Gjirokastër (Albania), FC Botoșani 0-1 Nasaf Qarshi (Uzbekistan), FC Botoșani 1-1 Inter Baku (Azerbaidjan), FC Botoșani 1-0 ŠK Slovan Bratislava (Slovacia). Asta a fost, două înfrângeri ruşinoase, un egal chinuit şi o victorie de palmares în faţa unor ruşi… În privinţa mişcărilor interioare din clubul botoşănean să mai spunem că locul fundaşului central Florin Plămadă, împrumutat până în vară la CSM Poli Iași, va fi luat de Răzvan Tincu. În vârstă de 30 de ani, Tincu, care s-a despărțit de Concordia Chiajna va îmbrăca pentru a treia oară în carieră tricoul FC Botoșani după perioadele 2009-2013 şi 2013-2015. Cornel Şfaiţer (foto), preşedintele FC Botoşani, spune că a apelat la Răzvan Tincu deoarece este un jucător cu experienţă şi pe care îl cunoaşte foarte bine antrenorul Leo Grozavu: „L-am împrumutat pe Plămadă pentru returul ăsta. Din vară, el mai are încă un an contract cu noi. L-am cooptat în lot pe Răzvan Tincu. Plămadă a revenit după accidentare şi şi-a exprimat dorinţa de a merge la Iaşi. L-am readus pe Tincu, un jucător cu experienţă şi care cunoaşte foarte bine clubul FC Botoşani, ştie grupul. Să vedem cine va juca. În meciurile amicale, Miron şi Cucu au jucat bine în centrul apărării, îl mai avem pe Burcă, un al jucător care a demonstrat la FC Botoşani”. FC Botoșani s-a despărțit de mijlocașul brazilian Willie Barbosa pe care l-a transferat la începutul sezonului, de la Bragantino, acesta urmând a ajunge în divizia secundă din Grecia, la Apollon Smyrnis. În locul lui a fost luat un alt brazilian, Endrick dos Santos Parafita, un mijlocaș central care ultima oară a evoluat la Apollon Limassol. În vârstă de 21 de ani, fotbalistul a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani cu trupa pregătită de Leo Grozavu. Endrick a participat la cantonamentul echipei botoşănene din Turcia. „Este jucătorul nostru pe trei ani. Este un jucător care a evoluat în Cipru. Din ce am văzut, este un jucător care are calităţi. Am preferat să renunţăm la Willie şi să dăm o altă şansă la un alt brazilian care este mai tânăr“, a mai spus Cornel Şfaiţer. Reamintim că debutul botoşănean în 2017 va avea loc duminică 5 februarie, de la ora 17.30, când echipa moldavă va juca pe teren propriu contra Concordiei Chiajna în cadrul etapei nr.22. Şi tot pe teren propriu va fi şi următorul meci, din etapa nr.23, când sâmbătă 11 februarie, de la ora 18.00, la Botoşani va veni CSU Craiova. (Gabriel BALAŞA)