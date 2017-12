FC Botoşani de la sublim la ridicol

Written by:

Written on:

Pentru că altfel nu se poate defini starea actuală prin care trece clubul moldav în acest început de decembrie. După ce săptămâna trecută echipa botoşăneană a realizat performanţă istorică pentru fotbalul botoşănean de calificare în sferturile de finală ale Cupei României în urma eliminării Viitorului Constanţa, după ce îngenunchease “Oltenia Eterna Terra Nova” în campionat, în etapa cu nr.20 fotbaliştii botoşăneni pregătiţi de Costel Enache (foto) “au dat cu mucii în fasole”. Astfel, la finele săptămânii trecute, FC Botoşani a fost pulverizată la Concordia Chiajna cu scor de neprezentare, încasând trei boabe usturătoare fără să marce vreun gol. Iată şi echipa ruşinii şi a neputinţei trimisă în teren de antrenorul Costel Enache în partida cu ilfovenii: Cobrea – Chitoșcă (min. 73 Plămadă), Miron, Burcă, Mușat, M. Bordeianu, Tincu, Serediuc (min.64 Rodriguez), Moruțan, Buș, D. Popa (min.46 Ciaccheri). A fost o partidă penibilă pentru jucătorii botoşăneni care au jucat doar în vreo şapte jucători pentru că alde Moruţan, Chitoşcă, Bordeianu sau Popa au făcut figuraţie pe teren. Probabil şi-au încălţat ghetele invers… Nici tehnicianul Costel Enache nu a ştiut ce să mai creadă, declarând că: “Mă supără modul în care am pierdut meciul. Azi n-am mai fost noi. Apar momente de astea în viața unei echipe. E adevărat că și adversarul a fost bine organizat, a avut calitate, a fost o echipă rapidă. Jocul bun al gazdelor și prezența noastră subtilă pe teren au dus la o victorie clară a Chiajnei. Probabil că am vrut, dar n-am reușit să ne capacităm. Au fost două jocuri foarte grele pentru noi și probabil în meciul din Cupă încărcătura mentală a fost foarte mare și acum a fost un recul. Dar chiar și așa nu pot să accept să pierdem așa. Sper să fie doar un accident și nu începutul unui comportament invers față de ce ne dorim. Sper să fie o lecție și să învățăm din meciul de azi”. În urma înfrângerii de la Chiajna, FC Botoşani îşi păstrează locul 4 în clasament, cu 35 de puncte golaveraj25-18. Dar vin vremuri grele şi lupta se anunţă aprigă pentru o poziţionare în primele şase locuri. Pentru că în etapa a XXI a, adică duminică 10 decembrie de la ora 20.00, la Botoşani vine FCSB-ul lui Jiji, echipă pe care botoşănenii nu au învins-o niciodată de când joacă în Liga I. Iar în etapa nr. 22 urmează o deplasare dificilă, la Astra Giurgiu, echipă care a luat trei puncte în tur la Botoşani. Partida cu giurgiuvenii este ultima din acest an şi se va juca vineri 15 decembrie de la ora 20.00. Iar ultimele patru etape ale campionatului, respectiv 23 – 26, au fost programate pentru luna februarie a anului viitor. (Gabriel BALAŞA)