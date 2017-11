FC Botoşani aşteaptă cu emoţii tragerea la sorţi pentru optimile Cupei României

A doua jumătate a lunii octombrie s-a dovedit a fi bună pentru FC Botoşani care a regăsit zodia rezultatelor favorabile, atât în campionat cât şi în Cupa României. După o remiză albă pe teren propriu, cu Dinamo Bucureşti în campionat, rezultat care i-a ţintuit pe botoşăneni pe locul 5 al clasamentului Ligii I, a urmat partida din 16-mile Cupei României cu CFR Cluj, liderul Ligii I. În urma unui meci de mare luptă, 1-1 după timpul regulamentar de joc şi după cele 30 de minute de prelungiri, FC Botoşani a câştigat la tragica loterie a penalty-urilor, calificându-se în optimile competiţiei. Drept pentru care, Cornel Şfaiţer, finanţator al clubului botoşănean, a spus: „Sperăm să fie sorţii de partea noastră, să avem un adversar mai accesibil în optimile competiţiei. În Cupa României tot timpul poţi să ai surprize. Ştim de anul trecut când am jucat la Afumaţi. Nu-mi doresc să jucăm cu Dinamo în faza următoare. Îmi doresc să jucăm cu ei în finală“. Reamintim că meciurile din optimile Cupei României se vor juca în perioada 28-30 noiembrie, iar tragerea la sorţi va avea loc joi 2 noiembrie la Casa Fotbalului. Revenind la campionat, înaintea partidei din etapa a XVI a de la Braşov contra celor de la Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, meci disputat după închiderea ediţiei, antrenorul Costel Enache a declarat: ”În meciul din tur (n.r. scor 5-1 pentru FC Botoşani), acel dezechilibru numeric ne-a ajutat și acolo cred că s-a făcut diferența. Cu siguranță avem un joc foarte greu. În ultima perioadă, adversarul pe care îl vom avea luni, are un joc consistent, bine pus la punct și cu foarte multă determinare. Cred că așa vom fi tratați și noi luni, cu agresivitate, determinare și concentrare maximă. Dacă jucătorii mei, îmi place să le spun așa pentru că îi consider ca niște copii și mă simt foarte bine lângă ei, echilibrează partea mentală avem șanse foarte bune pentru un rezultat pozitiv. Adversarul s-a pus la punct, a crescut în joc, în consistență, au făcut câteva transferuri, au reparat punctele slabe, concurența e mult mai bună pe posturi. Nu are nici o legătură jocul din tur cu cel de luni. Nu consider egalul ca fiind un eşec. Şi alte echipe au plecat de acolo cu un punct, echipe bine cotate. Mă gândesc la Astra. Jocurile cu Craiova au fost foarte echilibrate. Nu ne considerăm favoriţi. Sper să trecem rapid peste momentele de mulţumire şi să găsim motivaţii noi pentru fiecare joc”. După partida cu Sepsi, următorul meci al FC Botoşani va avea loc în etapa a XVII a când moldovenii vor întâlni pe teren propriu pe FC Voluntari, meci ce se va juca vineri 3 noiembrie de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)