FC Botoşani are un nou antrenor

După eşecuri interminabile, săptămâna trecută conducerea clubului FC Botoşani a decis în sfârşit schimbarea antrenorului principal. Pentru că, de o bună bucată de timp, Costel Enache nu mai făcea faţă, iar rezultatele la echipă au condus la poziţionarea FC Botoşani pe loc retrogradabil. Drept pentru care Costel Enache a plecat la Astra Giurgiu, unde se zice că ar fi fost aşteptat… cu surle şi trâmbiţe, iar la echipa botoşăneană a fost adus Liviu Ciobotariu (foto), cunoscut mai degrabă ca fotbalistul care a făcut parte din „Generaţia de aur” a fotbalului românesc. Pentru că, din postura de antrenor, fostul jucător dinamovist nu prea a rupt gura târgului pe unde a antrenat. „Am fost surprins. Acum două săptămâni am venit din Arabia Saudită. Am fost plăcut surprins și vreau să mulțumesc conducerii clubului FC Botoșani și domnului Iftime pentru că mi-a acordat această încredere. Sunt bucuros că am revenit în fotbalul din România după o absență de trei ani și jumătate. Am venit foarte motivat. Am acceptat imediat să vorbesc cu domnul Iftime de preluarea echipei. Sunt bucuros că mă reîntorc în Liga 1 și sunt convins că vom face lucruri minunate.Sunt convins că echipa se va trezi. Din punctul meu de vedere, lotul este destul de echilibrat. De câte ori am jucat la Botoșani, am avut de suferit. Chiar dacă am lipsit o perioadă lungă, nu am stat departe de fotbalul din România. Am văzut multe meciuri. Nu am urmărit în special o echipă. În mare, cunosc jucătorii de la Botoșani. Nu am lucrat cu niciunul dintre ei dar i-am văzut în mai multe meciuri. O să mai văd meciurile în care au jucat”, a declarat Liviu Ciobotariu la primul contact cu clubul botoşănean. Iar sâmbătă 17 noiembrie FC Botoşani a susţinut o partidă amicală cu basarabenii de la Zimbrul Chişinău, meci câştigat de echipa botoşăneană cu 4-1. Noul antrenor al FC Botoşani a rulat în prima repriză următorul lor: Pap – Patache, Miron, Chindriș, Chitoșcă, Rodriguez, E. Papa, Golofca, Ongenda, Fabbrini, Trujic, iar în repriza secundă: Fraisl – Dumitraș, Miron, Chindriș, Chitoşcă, Rodriguez, E. Papa, Corban, Fulop Florescu, Brekalo. Iar după meciul cu „zimbrioţii basarabeni”, Liviu Ciobotariu a spus:

„A fost un antrenament reușit. Le-am cerut jucătorilor să fie sută la sută, să dea sută la sută în acest antrenament. Aveam nevoie de o victorie, chiar și într-un meci amical, pentru moral. Ne așteaptă o partidă dificilă contra Craiovei și era foarte important să dăm tot în antrenamentul de astăzi. Un antrenament reușit este acela care se termină cu o victorie. Pot să spun că sunt mulțumit de modul în care s-au prezentat astăzi jucătorii. Este prematur să vorbesc de lot. Trebuie să-i văd, să discut cu ei, vreau să avem discuții individuale, să-i cunosc mai bine. Avem o săptămână la dispoziție să ne pregătim bine pentru meciul cu Craiova”. (Gabriel BALAŞA)