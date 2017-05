FC Botoşani a uitat demult gustul victoriei

Etapa a IX a a adus o nouă remiză pentru FC Botoşani pe teren propriu şi cea de-a patra consecutivă în meciurile disputate contra găzarilor din Mediaş. Aproximativ trei mii de suporteri botoşăneni alături de o micuţă galerie a oaspeţilor, formată din vreo 20 de persoane, au suportat căldura amiezii de duminică 7 mai. Pentru că nemernicii din conducerea LPF continuă să-şi bată de echipele modeste şi de bun simţ şi au programat partida fix de la ora 13.30 Pentru partida cu Gaz Metan Mediaş, antrenorul Leo Grozavu a mizat pe următoarea formulă botoşăneană: Cobrea – Miron, Tincu, Burcă, M. Roman, Vaşvari, M. Bordeianu (min.67 Cârstocea), Popovici, L. Fulop (min.78 Hergheligiu), Elek (min.58 Kuku), Golofca. Meciul nu a fost spectaculos, dimpotrivă la trecerea timpului, singurele ocazii mai clare ale gazdelor din prima repriză fiind irosite de Elek şi Popovici, acesta din urmă dând impresia că nu vede în jur din cauza părului mult prera creţ. În repriza secundă creţul Popovici îşi bate joc în min.73 de o pasă primită de la Golofca şi ratează o imensă ocazie de gol, rămas singur doar cu portarul oaspeţilor. În min.79 oaspeţii izbesc mingea în transversala porţii lui Cobrea iar publicul îşi ţine răsuflarea. Scor final 0-0, o remiză albă în urma căreia Leo Grozavu a spus supărat: ”Dezamăgit deoarece eu cred că meritam să câștigăm, am făcut o primă repriză bună, am dominat adversarul. De fapt, toată partida am dominat adversarul, prima repriză a fost mai clară. A fost și căldura asta sufocantă care, clar, ne-a mai luat din aplomb. Sigur, nu am ce să le reproșez băieților, ținând cont de situația actuală, asta e. E foarte dificil. Este foarte dificil să câștigi… Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei din 10 mai 2017.