FC Botoşani a trimis „lanterna roşie” în bezna retrogradării

A fost spectacol în seara ultimei zile de martie pe Municipalul botoşănean. Pentru că FC Botoşani, cu temperamentalul antrenor Leo Grozavu şi capriciosul jucător Cătălin Golofca, este o echipă de temut pentru multe echipe din Liga I. Partida cu ASA Târgu Mureş a fost prima victorie botoşăneană din play out, după o primă repriză terminată cu un scor alb. Pentru confruntarea cu „lanterna roşie”, tehnicianul Leo Grozavu a rulat următoarea formulă aducătoare de trei puncte uriaşe cât Carul Mare: Cobrea – Ungurușan, Burcă, Cucu, Mușat, Juncănaru (min.46 Buș), Vașvari, Moruțan, M. Roman, Elek (min. 61 Kuku), Golofca (min.74 M. Bordeianu). La patru minute de la reluare, în min.49, Cătălin Golofca deschide scorul în urma unei faze superbe în care l-a croşetat pur şi simplu pe Bănel Nicoliţă, cel cu autogolul stelist de pe „Santiago Bernabeu”, după care a şutat năprasnic fără nici o speranţă pentru portarul oaspeţilor. „Nostra bambino de l’oro!” cum ar fi scris regretatul Ioan Chirilă, tatăl lui Ionuţ Chirilă, antrenorul ASA-ului, revenit după o absenţă de trei ani în breasla antrenorilor din România. La vreme de vara lui 1982, cronicarul Chirilă îi spunea „băiatul nostru de aur” unui alt jucător controversat, Paolo Rossi, atacantul italian propulsat în naţionala Italiei direct din puşcărie, şi care a făcut din „Squadra azzura” campioană mondială. Alt fotbal, alte spaghetti… Revenind la meciul de pe Municipalul botoşănean, în min.55 centralul partidei refuză gazdelor un penalty clar ca lumina zilei, fault dur al lui Mureşan asupra lui Elek, pentru ca în min. 50 centralul să-şi spele păcatele şi să acorde „11 metri” în urma faultului produs de oaspeţi asupra lui Buş. Pălitura este executată cu calm şi precizie de Gabriel Vaşvari care stabileşte şi scorul final: FC Botoşani – ASA Târgu Mureş 2-0 şi retrogradarea este tot mai evidentă pentru ardeleni. La final de meci, Golofca, cel sărutat părinteşte pe creştet de Grozavu de două ori, după marcarea golului şi după schimbarea din min.74, avea să spună: “E al cincilea meu gol și mă bucur că am câștigat. Am șutat din prima, a fost și un dribling norocos. Apoi toată lumea m-a luat în brațe, nici nu mai știu ce mi-a spus antrenorul. Eu sunt fotbalist profesionist, ce a fost a fost… Eu mă antrenez serios în continuare”. Iar Leo Grozavu a declarat la final de partidă multe, inclusiv despre trecutul incident cu “blondul tatuat”: ”L-am titularizat fiindcă s-a pregătit foarte bine. Din momentul în care a fost acel incident, Golofca este alt jucător, se pregătește foarte bine, i-am spus, eu nu am vendete personale, nu pun orgoliul înaintea interesului clubului. Important este ca jucătorul să-și facă treaba în teren, antrenorul pe margine, contează prea puțin… S-a făcut prea mult tam-tam în urma acelui incident. Trebuie să arate pe teren și atunci nu va fi nici un fel de problemă. Au mai fost și în trecut asemenea cazuri și, știți foarte bine, jucătorul care merită să joace, joacă. Poate să mă și înjure, pe mine nu mă deranjează, sunt mai puțin sensibil. O victorie meritată. Primele 30 de minute mai grele, am intrat mai greu în joc, ne-am precipitat, poate şi datorită faptului că am avut la mijloc doi jucători cu mai puţină experienţă. Nu am avut răbdare. În ultimele 15 minute am fost agresivi, am pus presiune, ne-am creat două ocazii mari. Am intrat foarte bine de la pauză. Am fost inspirit cu mutarea lui Buş care a pasat la gol, a scos penalty. L-am mutat pe Golofca şi a marcat. La 2-0 am avut controlul jocului. Dacă eram mai atenţi, puteam şi mai mult. E bine că nu am primit gol. Ne aşteaptă un campionat dificil, trebuie să legăm rezultatele ca să spulberăm orice emoţie. Am făcut schimbări datorită faptului că jucătorii care se antrenează bine, care mi se par mie că au o formă sportivă bună, intră în echipă. La un lot de 25-26 de jucători, trebuie să le dai şansă celor care demonstrează că merită. Juncănaru mi-a arătat o formă sportivă foarte bună. Datorită lipsei de maturitate, de experienţă, a avut câteva momente în care s-a pierdut. Nu pot spune că Juncănaru a făcut un joc prost. Nu l-am schimbat că a jucat slab. Am schimbat sistemul în 4-3-3. Toată lumea trebuie să fie în priză şi cine merită să joace, joacă. Este cineva care nu visează? Când te apuci de fotbal, îţi doreşti să ajungi la echipa naţională. Dacă nu visezi, nu poţi să ajungi la ele. E mai greu pentru mine să ajung la echipa naţională. Îmi doresc şi eu să antrenez echipe mari. De asta m-am apucat de meseria asta. Ca jucător, prima oară mi-am dorit să joc un meci în prima ligă, apoi 100 de meciuri, am vrut să joc un meci la echipa naţională. Unele vise le realizezi. Important este să crezi în ele, să te pregăteşti. Tot timpul trebuie să fii într-o competiţie, în primul rând cu tine”. Iar din tabăra învinşilor, tehnicianul Ionuţ Chirilă a recunoscut cu fair play: „Am întâlnit astăzi o echipă care dacă schimba liniile ca la hochei, putea să scoată patru jucători şi să bage patru la fel de buni. E diferenţă. Este un club structurat bine, un lot care are doi-trei ani continuitate, un antrenor cu continuitate, stabilitate din toate punctele de vedere. Noi am jucat contra unei echipe care a fost la un pas de play-off şi chiar merita. Botoşaniul a meritat victoria”. După primele trei etape ale play out-ului, iată şi clasamentul, înaintea FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş, meci jucat după închiderea ediţiei,: 1. Gaz Metan Mediaş 24 puncte (golaveraj 2-0), 2. Poli Iaşi 22 (4-1), 3. FC Botoşani 20 (3-2), 4. FC Voluntari 16 (1-2), 5. Pandurii Tg. Jiu 15 (2-1), 6. Poli Timişoara 13 (3-2), 7. Concordia Chiajna 13 (2-6), 8. ASA Tg. Mureş 9 (2-5) Iar suporterii botoşăneni sunt aşteptaţi şi în etapa a IV de play out din nou pe Municipal. Pentru că miercuri 5 aprilie de la ora 16.00 se joacă FC Botoşani – FC Voluntari. (Gabriel BALAŞA)