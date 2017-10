FC Botoşani a terminat turul Ligii I pe locul 5

În debutul etapei a XIII-a, ultima a actualei ediţii a turului primei scene fotbalistice, FC Botoşani a jucat în deplasare la penultima clasată, Gaz Metan Mediaş. Cu antrenorul Costel Enache în tribună, suspendat în urma unor nervi manifestaţi oficial în meciul FC Botoşani – Poli Iaşi din etapa a XI-a, echipa botoşăneană a practicat un joc mediocru care a culminat cu încasarea unui gol neregulamentar. Iată şi ineficienta formulă botoşăneană utilizată în partida cu găzarii: Cobrea – Ungurușan, Miron, Burcă, Dumitraș, Tincu, Bordeianu, M. Roman, Moruțan, Buș (min.52 Chitoşcă), D.Popa (min.68 Ciaccheri). După un sec 0-0 la pauză a venit şi min.65 când Roberto Romeo a marcat unicul gol al partidei, în urma unui henţ ce nu a fost văzut de centralul Comănescu. De altfel după meci autorul golului avea să declare sincer: “M-a atins mingea în mână. Eu veneam în viteză şi aveam mâna lângă corp. M-am uitat către arbitru, am văzut că n-a fluierat şi m-am bucurat, sincer. Se mai întâmplă în fotbal. Chiar mi-a fost frică să nu cumva să fluiere arbitrul. Am văzut că se duce spre centru şi m-am liniştit”. Lăsând deoparte golul ilegal, partida cu medieşenii a fost pentru FC Botoşani una dintre cele mai slabe, ceva care la cursurile de fotbal se încadrează la categoria “aşa nu se joacă!”. Supăraţi s-au arătat după meci şi oamenii cu bănuţi, cei doi finanţatori ai FC Botoşani, respective Cornel Şfaiţer şi Valeriu Iftime (foto). “Am început slab jocul. La faza golului nu ai voie să te opreşti până nu fluieră arbitrul. A fost acea greşeală de arbitraj dar nici noi nu am marcat. Am avut trei ocazii mari prin Moruţan şi Chitoşcă. E păcat că am pierdut acest meci. Urmează o deplasare la CFR, apoi vine Dinamo. După ce am primit golul am avut atitudine dar nu am reuşit să marcăm. Când tratezi meciul aşa, e greu să câştigi. Nu aveam voie să pierdem astăzi. E deranjant că în fiecare etapă sunt greşeli grave de arbitraj. Noi trebuie să o luăm de la zero pentru că ne aşteaptă două meciuri de foc”, a spus Cornel Şfaiţer. Iar Valeriu Iftime a concluzionat: “Sunt dezamăgit atât de joc cât şi de arbitraj. Gaz Metan e o echipă încâlcită. Noi trebuia să marcăm un gol sau două şi eram câştigători. La golul lor, arbitrul sau asistentul trebuia să vadă henţul dar greşeli sunt şi în Liga Campionilor. Am pierdut trei puncte foarte importante pentru noi. Timp de două săptămâni o să ne gândim cum am pierdut trei puncte la Mediaş. Era simplu să faci egal cu Gaz Metan. Nu ar trebui să-i criticăm prea tare pentru că tot ei au făcut 23 de puncte. Păcat. Sunt meciuri pe care nu trebuie să le pierzi iar ăsta e unul dintre ele. Avem două meciuri grele cu CFR şi Dinamo”. În urma acestui nefast rezultat, FC Botoşani a terminat turul campionatului pe locul 5 cu 23 de puncte golaveraj 20-14. Altfel spus e de bine, deocamdată, pentru că botoşănenii se află în primele şase poziţii de play off care asigură participarea în UEFA League. Urmează o pauză competiţională de două săptămâni cauzată de disputarea ultimelor două partide ale Naţionalei în preliminariile CM Rusia 2018. Aşa de “uhai bade”, că şansele calificării s-au spulberat demult. După care FC Botoşani va debuta în retur, în deplasare, la CFR Cluj, meci ce se va juca duminică 15 octombrie de la ora 20.45 în cadrul etapei a XIV-a. Iar următorul meci pe teren propriu va fi în etapa a XV-a când la Botoşani vor veni amărâţii de la Dinamo Bucureşti, adică sâmbătă 21 octombrie de la ora 21.00. (Gabriel BALAŞA)