FC Botoşani a suferit prima înfrângere pe teren propriu

Doriţi de fotbal, după o întrerupere de două săptămâni, aproximativ trei mi de spectatori au luat loc în tribunele Municipalului botoşănean, în seara de vineri 8 septembrie, pentru a asista la prima partidă din etapa a IX-a a Ligii I de fotbal dintre FC Botoşani şi Astra Giurgiu. Scăpaţi de grija calificării Naţionalei la Campionatul Mondial Rusia – 2018, suporterii botoşăneni au sperat că măcar în bătătura lor va fi bucurie fotbalistică. Iar formaţia trimisă în teren de antrenorul Costel Enache (foto), Pap – Dumitraş, Burcă, Miron (min. 50 Plămadă), Muşat – Tincu, Bordeianu (min. 82 Rodriguez) – Roman, Moruţan, L. Buş – Ciaccheri (min. 66 Popa), nu a făcut decât să răsucească cuţitul în rană şi să ridice serioase semne de întrebare pentru viitorul fotbalului botoşănean. După ce au deschis scorul, în min. 31 prin Laurenţiu Buş, echipa botoşăneană s-a prăbuşit în propria-i neputinţă, încasând trei goluri ruşinoase în minutele 44, 70 şi 86, cu marele concurs al portarului Pap. “Ne-am pierdut reperele, nu am mai fost echipa care avea un orizont. Ştiam bine care sunt punctele noastre forte şi valorile pe care ne axăm. În seara asta le-am pierdut. E clar că apar şi momente din astea. Rămâne să ştiu să gestionez acest moment. Am pierdut. Înţeleg înfrângerea dar astăzi parcă am acceptat-o prea uşor. Nu am mai avut aceeaşi tresărire de orgoliu ca în alte jocuri, aceeaşi dorinţă, agresivitate de joc. Un moment din ăsta lasă ceva urme. Trebuie să acceptăm lucrurile aşa cum au fost, suntem obligaţi să învăţăm şi să le îndreptăm. Şansa noastră este că într-o săptămână putem corecta ce am greşit astăzi. E posibil ca şi discursul meu să nu fi prins. Am dat şi de un adversar puternic, bine organizat, foarte motivat. Pentru mine e un mic dezastru rezultatul de astăzi şi jocul. După cum ne-am prezentat astăzi, nu cred că puteam face mai mult”, a spus Costel Enache după terminarea meciului. Una peste alta să mai consemnăm că eşecul cu astralii giurgiuveni a fost a doua înfrângere consecutivă pentru echipa botoşăneană şi prima pe teren propriu din actuala ediţie de campionat. După nouă etape, FC Botoşani se află pe locul 5, cu 16 puncte golaveraj 14-10, dar… cu “mari şanse” să coboare pe poziţia a şasea după partida Dinamo Bucureşti – Poli Timişoara, meci jucat luni seara după închiderea ediţiei ziarului. În etapa viitoare cu nr. 10, FC Botoşani va juca, vineri 15 septembrie de la ora 18.00, la nou promovata Juventus Bucureşti, urmând ca miercuri 20 septembrie de la ora 18.00, în etapa a XI-a, echipa botoşăneană să evolueze pe teren propriu contra celor de la Poli Iaşi. (Gabriel BALAŞA)