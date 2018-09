FC Botoşani a smuls un egal contra FCSB la Bucureşti

În cadrul etapei a VII a, echipa botoşăneană a jucat pe Arena Naţională contra celor de la FCSB şi a reuşit să obţină o remiză surpriză după o revenire oarecum spectaculoasă. Pentru partida cu bucureştenii, tehnicianul Costel Enache a mizat pe următoarea formulă de start botoşăneană: Pap – Patache, Pițian, Burcă, Soiledis, Oaidă, Rodriguez, Golofca, Papa, Chitoșcă şi M. Roman 2. Bucureştenii au început bine partida şi au marcat repede două goluri după care a jucat la trecerea timpului. La prima șansă de gol, FCSB a reușit să deschidă scorul şi să marcheze în poarta lui Eduard Pap. În minutul 4 Gnohere a centrat de pe stânga, Coman i-a pasat lui iar Dennis Man a trimis mingea în poartă cu călcâiul. În min. 19, Coman cade în careu după un duel cu Pițian iar centralul Horațiu Feșnic a dictat penalty. Lovitura a fost executată de Gnohere care a marcat iar în minutul 20 era deja 2-0 pentru FC SB. După marcarea golului doi, FCSB nu a mai forțat dar nici jucătorii botoșăneni nu s-au chinuit prea tare să se apropie de poarta lui A. Vlad. În minutul 34, FC Botoșani își trece în cont prima ocazie de gol. Soiledis execută o lovitură liberă din marginea careului, șutează puternic dar portarul FCSB-ului respinge. Cu două minute înainte de final, Rodriguez execută o lovitură liberă de pe stânga, Enriko Papa reia cu capul spre colțul lung și marchează, 2-1 fiind rezultatul înregistrat la pauză. Echipa gazdă începe mai bine partea secundă, FC Botoșani echilibrează jocul, dar fără să se apropie periculos de poarta lui Vlad. Intrat pe teren în minutul 64, Ongenda centrează bine în careu dar albanezul Enriko Papa nu reușește să îl învingă din nou pe Vlad. Botoșănenii cer penalty la un henț în careu comis de Nedelcu dar arbitrul nu este la fel de darnic cum a fost cu FCSB. Burcă reia spre poartă din interiorul careului dar nici el nu reușește egalare. În minutul 75, botoşănenii reușeșc egalarea după o fază făcută de Rodriguez și finalizată de Mihai Roman 2. Șase minute mai târziu, FC Botoșani putea marca din nou dar Golofca nu reușește să profite de centrarea lui Soiledis. Ongenda trimite o pasă genială dar Golofca este blocat de Planic în momentul șutului spre poartă. Finalul partidei aparține gazdelor dar Man, Rusescu și Filip nu reușesc să marcheze. Scor final FCSB – FC Botoşani 2-2 iar gustul victoriei pentru echipa moldavă continuă să rămână o iluzie după cinci etape consecutive. La final de meci, finanţatorul echipei botoşănene, Valeriu Iftime, a spus: “Am jucat bine. În repriza a doua am văzut echipă de echipă. Puteam să-i batem. Felicitări, bravo lor. Primul gol a fost unul prostesc iar 11 metri nu știu dacă a fost. Am revenit foarte bine. În repriza a doua am fost o echipă mult peste Steaua. Trebuie să fim mândri de ei. Noi nu am fost în criză. Am jucat fotbal dar am avut parte de ghinion. Important este să avem curaj”. În etapa viitoare pentru FC Botoşani urmează o nouă deplasare, de această dată la nou promovata Dunărea Călăraşi, după care în etapa a X a echipa botoşăneană va juca pe teren propriu contra celor de la Concordia Chiajna. (Gabriel BALAŞA)