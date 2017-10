FC Botoşani a remizat în curtea liderului Ligii I

Etapa a XIV a din Liga I a adus o premieră pentru fotbaliştii botoşăneni antrenaţi de Costel Enache (foto): primul punct obţinut pe terenul celor de la CFR Cluj de când FC Botoşani activează în prima ligă fotbalistică. Aşezată foarte bine în teren, echipa Cobrea – Ungurușan, Plămadă, A. Burcă, Mușat, Bordeianu, Tincu, Serediuc, Moruțan (min.90+2 Rodriguez), L. Buș (min.87 Oaidă), D. Popa (min.63 Kuku) a reuşit să ţină în şah liderul Ligii I şi să plece cu un egal nesperat de pe terenul ceferiştilor clujeni. Mulţumit de remiză, la finalul meciului antrenorul Costel Enache a spus: “Strategia de bază a fost să avem o organizare defensivă foarte bună. Ştiam că avem în faţă o echipă cu jucători de calitate, cu un potenţial ofensiv foarte bun. Ne-am pregătit pe partea defensivă şi am încercat să jucăm pe calităţile noastre ofensive, viteză în benzi, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Apreciem calitatea adversarului, i-am studiat şi am văzut că au un joc foarte bine pus la punct. Felicitări pentru ceea ce fac. Fotbalul românesc e în câştig cu asemenea oameni. Ne dorim să fim în play-off. Situaţia ne obligă să ne dorim lucrul ăsta şi să ne luptăm. E o conjunctură bună şi cea mai mare şansă e că depindem doar de noi”. Bucuros de rezultat s-a arătat şi Valeriu Iftime, principalul finanţator al FC Botoşani: “Este un rezultat excepţional. Am avut şi câteva faze, nu ne-am apărat continuu. A fost o echipă bine organizată şi am luat un punct la Cluj. Nu a mai luat nimeni în afară de Steaua. Asta înseamnă mult. Mai era şi mitul ăla că la Cluj ne desfiinţează şi ne umple poarta de goluri. Ne-am apărat foarte bine şi cu un pic de atenţie puteam să marcăm. Bravo lor. Eu nu am crezut că putem face egal la Cluj”. Iar Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a concluzionat: “Suntem bucuroşi. Am fost în vestiar şi i-am felicitat pe băieţi. Le-am transmis că ne trebuie o victorie cu Dinamo pentru a da greutate acestui punct. Astăzi am fost subţiri numeric dar am fost puternici în teren. Au respectat tot ce le-a transmis Costel Enache, au stat sus, au avut determinare, au făcut presing şi au avut curaj. Băieţii sunt de admirat, au muncit enorm şi am spart gheaţa la CFR. Este un rezultat de moral. Mai avem mult de muncă. Săptămâna viitoare va fi foarte grea. Avem cu Dinamo, apoi jucăm iar cu CFR Cluj în Cupa României. Sperăm să revină o parte din jucătorii accidentaţi şi să avem soluţii”. În urma acestui rezultat de egalitate, FC Botoşani se menţine pe locul 5 al clasamentului cu 24 de puncte, golaveraj 20-14. Iar în etapa viitoare, cu nr.15, la Botoşani va veni Dinamo Bucureşti, meci se va disputa luni 23 octombrie de la ora 20.45. (Gabriel BALAŞA)