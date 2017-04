FC Botoşani a rămas pe locul 3 de play out

Cu antrenorul Leo Grozavu suspendat în tribuna Municipalul botoşănean, FC Botoşani a remizat pe teren propriu, 1-1, cu Concordia Chiajna, în cadrul etapei a VI a a turneului play out. Gazdele au deschis scorul prin Târnovan în min.10, în urma unei faze plecată de la Golofca, iar oaspeţii au egalat şi au stabilit scorul final în min.66. În urma deciziei tehnicianului Grozavu, secundul Alin Bordeanu a rulat următorul lot botoşănean: Cobrea – Patache (min.77 Moruțan), Miron, Burcă, Mușat, Roman, Vașvari, Endrick (min.46 M. Bordeianu), Buș, Golofca, Târnovan (min..46 Kuku). “Din punctul meu de vedere, este un rezultat echitabil. Au fost ocazii de ambele părți. Da, am început mai prost meciul, dar ne-am revenit repede. Am înscris, apoi au fost ocazii la ambele porți. Per total, a fost un meci foarte disputat. Am încercat să încurajez jucătorii, să le transmit exact ceea ce am pregătit înaintea meciului. Nu vrem să ne plângem de oboseală, sperăm că vom avea mai mult timp la dispoziție să pregătim următoarele meciuri”, spus secundul Alin Bordeanu la final de partidă. Din tabăra finanţatorilor, preşedintele Cornel Şfaiţer a declarat: “Am crezut mult în jocul ăsta pentru că tot timpul, înaintea sărbătorilor Pascale, am avut evoluţii bune şi rezultate pozitive. Îmi aduc aminte, acum doi ani la Braşov, am învins cu 1-0. Am crezut într-o evoluţie bună a noastră dar din păcate… Trebuie să fim realişti, rezultatul este echitabil. Nu am fost la parametrii noştri maximi. Am suferit ca organizare a jocului, ne-a trecut glontele pe lângă ureche în minutul 3. Am dat acel gol frumos în minutul 10 dar nu am ştiut să gestionăm momentele jocului. Ne-am retras. A fost un joc modest chiar dacă au fost două goluri frumoase. Când joci în cinci jucători, nu ai cum să câştigi jocul. Când joci în şase, poate scoţi un egal. Când joci în opt, poţi câştiga. Mai sunt opt jocuri importante, două deplasări foarte grele la Pandurii şi Timişoara. E păcat că am pierdut puncte preţioase în acest play-out. Eu consider că ne-a lipsit Leo în această seară. Şi în meciul cu Timişoara. A avut momente în care nu a rezistat, a fost şi în tribună. Tensiune la maxim, foarte agitat. El îşi doreşte mult de la orice joc şi de la orice jucător. Spectatorii îl încurajau şi îl trimiteau pe teren. Sper ca la meciul cu Pandurii să nu resimţim lipsa lui Leo iar jucătorii să aibă atitudine”. În urma acestei remize, FC Botoșani rămâne pe locul 3 al clasamentului play out cu 24 de puncte, golaveraj 8-5. Pentru echipa botoșăneană urmează două partide consecutive în deplasare, în etapele 7 și 8. Pe 21 aprilie, de la ora 20.30, FC Botoșani va juca la Pandurii Tg. Jiu, iar pe 1 mai, de la ora 17.30, la Poli Timișoara. (Gabriel BALAȘA)