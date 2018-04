FC Botoşani a obţinut prima victorie din play out

Săptămâna trecută echipa botoşăneană a susţinut două partide oficiale pe teren propriu. Prima, un meci restanţă din etapa a doua, s-a jucat contra celor de la Dinamo Bucureşti iar „câinii roşii” au plecat cu toate cele trei puncte în urma victoriei cu 1-0. Înfrângerea echipei botoşănene a creat mare dezamăgire în rândul suporterilor şi oficialilor FC Botoşani, drept pentru care finanţatorul Valeriu Iftime a răbufnit: „Mă aşteptam la mai mult de la jucători. Golofca joacă ce ştie şi cât poate, Achim e lent faţă de ce mă aşteptam eu. Avem două vârfuri care sunt ca două mămăligi, mari, grele şi reci. Ei fac doar faulturi în atac, atât! Dinamo a avut doar o fază în care portarul nostru a fost mămăligă. N-am avut atitudinea noastră, avem atâtea etape în care nu reușim să marcăm. E o problemă foarte complicată. Oamenii sunt nemulţumiţi, au aşteptat un play-off, l-am ratat, acum aşteaptă ca echipa noastră să câştige tot. Dinamo nu a fost grozav de bună, a avut o fază în care portarul meu a fost mămăligă şi cam asta e. Nu au fost peste noi, dar noi nu am avut atitudinea noastră pe care o ştim acasă, nu am avut răutate. Jucăm prost dacă nu marcăm de zece etape. Lumea nu-i vede pe Golubovic şi pe altul care nu marchează, îl vede pe Costel (n.r. Costel Enache) care e antrenor. Eu, care ţin la Costel şi vreau să continuăm cu el aici, e greu… Dacă ne bat cei de la Voluntari în sâmbăta Paştelui, trebuie să mă ascund şi eu. Dar nu poate fi vorba să-l schimb pe Costel acum. Echipa joacă prost şi parcă jucătorii nu sunt conectaţi la momentele acestea. Mie mi-a trecut, dar suporterilor nu le trece. I-am învăţat într-un fel pe suporteri şi bine am făcut. Vin 4.000 de oameni şi dacă pleacă acasă supăraţi data viitoare vin 3.000, apoi dacă mai pierdem vin 1.000, am închis fotbalul, ce să fac, să joc pentru mine? Meciul cu Dinamo era important pentru noi ca spectacol sportiv, ca eveniment fotbalistic şi l-am tratat foarte, foarte prost”. În cel de-al doilea meci, jucat în cadrul etapei a patra, FC Botoşani a reuşit prima victorie din turneul play out în faţa celor de la FC Voluntari. Unicul gol al partied a fost marcat de Mihai Roman (foto) în min.47. Iată şi formula câştigătoare utilizată de antrenorul Costel Enache: Pap – Dumitraș, Plămadă, Burcă, Acsinte, Oaidă, Tincu, Roman (min.87 Moruțan), Achim (min.75 L. Fulop), Golofca, Golubovic (min.63 Axente). La finalul meciului, tehnicianul echipei botoşănene a spus: „Am văzut două echipe puțin crispate la începutul jocului, două echipe care aveau nevoi de rezultat. Nu a fost un joc spectaculos, a părut un joc mai mult la siguranță, un joc în care ambele echipe nu au avut curajul să riște. Am gestionat mai bine jocul, defensiva a stat destul de bine și ne-am creat oportunități de a înscrie. Bine că a venit un gol din acțiune și sper să readucă încrederea jucătorilor și un pic de optimism. E foarte greu să ai la fiecare meci un mesaj care să facă echipa wow și să le aducă o adrenalină în așa fel încât să zburde pe teren. Încercăm să venim cu un mesaj direct, schimbare de comportament, e o rutină în viața noastră. Sunt jucători care au sute de meciuri. Pentru ei devine o rutină. Încercăm să îmbunătățim factorul mental, de concentrare, de dorință, atitudine, dar nu tot timpul reușim”. În urma acestei victorii, FC Botoşani ocupă locul doi din clasamentul play out, cu 25 de puncte golaveraj 1-1. În etapa viitoare, cu nr.5, echipa botoşăneană va juca la ACS Poli Timişoara, partidă ce se va juca luni 16 aprilie de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)