FC Botoşani a obţinut prima victorie din Liga I în “bârlogul câinilor roşii”

Superbă magie fotbalistică botoşăneană s-a produs în seara de duminică 23 iulie pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul etapei a doua din actuala ediţie de campionat a Ligii I. În faţa a peste 7.000 de spectatori, FC Botoşani a jucat în deplasare contra celor de la Dinamo Bucureşti. După ce în prima etapă echipa botoşăneană antrenată de Costel Enache a remizat pe teren propriu, 1-1 cu CFR Cluj, acum nord moldovenii au „eutanasiat” pur şi simplu „câinii roşii” dresaţi de Cosmin Contra. Partida a fost una plăcută în care cele mai mari ocazii au aparţinut formaţiei moldave care în min.69 a punctat decisiv, obţinând trei puncte de aur. Tulburătorul blond Cătălin Golofca (foto) a luat pe cont propriu o acţiune, a croşetat defensiva bucureşteană şi a marcat unicul gol al meciului, reuşită aducătoare de prima victorie botoşăneană pe teren dinamovist. Iar în min.82, acelaşi sprinţar Golofca izbeşte cu sete mingea în bara dinamovistă, ratând şansa unui 2-0 botoşănean. Iată şi formula câştigătoare botoşăneană pe care a mizat tehnicianul Costel Enache: Cobrea – Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat, Cucu, Bordeianu (min.54 Tincu), L. Buş (min.57 Serediuc), Moruţan, Golofca (min.85 Kuku), D. Popa. Iar la final de meci, autorul golului de aur avea să declare: “Sunt fericit, dar sunt foarte obosit. A fost un meci greu, Dinamo e o echipă bună, am avut mult de alergat… Am avut noroc în prima repriză, ne bucurăm că am intrat cu 0-0 la pauză. A doua repriză am avut şi noi ceva ocazii. Mă bucur că am marcat şi am câştigat. Nu ne dădea aproape nimeni şanse că vom lua trei puncte dar am câştigat. Mă pregătesc foarte bine la antrenament şi încerc să dau cel mai bun randament pe teren. Este prima victorie la Dinamo acasă, am avut două meciuri grele cu CFR şi Dinamo, am luat puncte şi ne bucurăm foarte mult”. De pe banca tehnică, Costel Enache a concluzionat: „Rămâne un pic frustrarea că ar fi trebuit şi în prima repriză să avem atitudinea din repriza a doua. Consider că am avut puţină şansă. Puţin mai multă. Cred că am şi influenţat-o cu atitudinea din repriza a doua. Lucrurile sunt oarecum în organizare, toate echipele caută vârful de formă, soluţiile ideale. Noi poate cu omogenitatea din echipă, avem un avantaj. E ok după primele două etape dar sunt doar două etape. Este un drum foarte lung, trebuie să înţelegem că şansa a fost de partea noastră dar noi trebuie să câştigăm meciurile cu potenţialul nostru, determinare, atitudine şi implicare totală”. Iar simpaticul finanţator Valeriu Iftime, în stilul său inconfundabil, a spus: ”Când toată lumea vorbea numai de Dinamo, am reuşit să producem surpriza. Noi nici nu ştiam că jucăm azi. Părea că joacă Dinamo cu Dinamo. Am fost foarte bine organizaţi în apărare şi cu vreo două argumente în atac, prin Golofca şi Serediuc. În plus, Cobrea, portarul nostrum, a fost excepţional astăzi. Eu am un proiect financiar clar la Botoșani. Astăzi, clubul nostru nu are jucători care să ne ducă în primele 6, deci nu mă gândesc la play-off. Vreau doar să nu ne facem de râs”. Iată şi celelalte rezultate consemnat în etapa a doua până la închiderea ediţiei: Sepsi OSK Sfântul Gheorghe – Juventus Bucureşti 2-1, Poli Timişoara – FCSB 0-1, Universitatea Craiova – Concordia Chiajna 1-1, CFR Cluj – Viitorul Constanţa 2-0 şi Poli Iaşi – Gaz Metan Mediaş 0-0. Iar primele şase locuri ale clasamentului sunt ocupate de: 1. FCSB 6 puncte (golaveraj 3-1), 2. U Craiova 4 (3-1), 3. CFR Cluj 4 (3-1), 4. FC Botoşani 4 (2-1), 5. Dinamo Bucureşti 3(3-1), 6. Viitorul Constanţa 3 (3-2). În etapa a treia, ambele echipe din Moldova vor juca vineri 28 iulie, după cum urmează: de la ora 18.00 FC Botoşani – Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, iar de la ora 21.00 Concordia Chiajna – Poli Iaşi. (Gabriel BALAŞA)