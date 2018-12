FC Botoşani a luat din nou bătaie de la FCSB

Written by:

În penultima partidă a etapei nr.20 din prima ligă fotbalistică, în seara de 16 decembrie pe Municipalul din Botoşani s-a disputat meciul FC Botoşani – FCSB. În condiţiile în care în cei şapte ani de Liga I FC Botoşani nu a reuşit niciodată să învingă echipa bucureşteană, partida se anunţa una de maxim interes. Mai ales că în meciul tur, disputat la Voluntari, a fost 2-2… Arbitrat de centralul Marcel Bârsan, meciul începe cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ion Bordeanu, fostul portar de legendă al CS Botoşani, decedat în urmă cu zece ani. Iar lovitura de începere a partidei a fost dată de controversatul Ilie Năstase, fost tenismen de valoare pe vremea bunicilor…, aşa pentru abureala celor aproximativ 4.000 de spectatori care încă mai sperau că FC Botoşani poate învinge FCSB-ul becalian. Prima ocazie clară de deschidere a scorului se produce în min.6 şi aparţine oaspeţilor, dar tabela rămâne încă cuminte… Doar pentru opt minute pentru că, în urma unei gafe a apărării botoşănene, Harlem Gnohere înscrie pentru 0-1. Iar în min.23 se produce cea mai frumoasă fază a întregii partide: Cătălin Golofca (foto) driblează vreo doi fecesebişti într-o superbă cursă ce se va finaliza cu golul egalizator rezultat în urma unui şut plasat de la 15 metri lateral dreapta. Bucuria egalării a ţinut doar un sfert de oră pentru că în min.38 se produce o nouă gafă a defensivei botoşănene în urma căruia Lucian Filip înscrie pentru 1-2 şi stabileşte scorul la pauză. Cu trei minute înainte de finalul primei reprize, italianul Fabrinni îşi bate joc de fotbal şi de pasa primită de la Golofca şi iroseşte o imensă ocazie de egalare. În repriza secundă mai intră la FC Botoşani M. Roman 2 şi Ongenda în locul lui Trujic şi Rodriguez, acesta din urmă, în min.68, izbind cu sete mingea în transversala porţii apărate de Bălgrădean. De reţinut că tot în repriza secundă, la FCSB au mai jucat şi foştii jucători ai Botoşanilor, respectiv Mihai Roman 1 şi Olimpiu Moruţan. Cel de-al doilea avea să producă faza golului trei pentru oaspeţi când în min.86 Raul Rusescu a pecetluit rezultatul final: FC Botoşani – FCSB 1-3. Ca o chestiune personală, fără prea multe comentarii: şi Cornel Şfaiţer e dinamovist pur sânge, dar „câinii roşii” au fost învinşi de câteva ori la Botoşani. Pe când sub preşedinţia autodeclaratul stelist Valeriu Iftime, FC Botoşani nu a învins în şapte ani de Liga I niciodată Steaua sau actuala FCSB. Concluzia? S-o tragă alţii, fir-ar să fie de fotbal! Fără nici un dubiu Cătălin Golofca a fost cel mai bun jucător al FC Botoşani în trista seară de duminică 16 decembrie 2018. Iată şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a XX a: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1-1, Gaz Metan Mediaş – AFC Hermannstadt 0-2, Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova 3-0, Dunărea Călăraşi – Sepsi OSK Sfântul Gheorghe 0-3. Partida Viitorul Constanţa – CFR Cluj s-a juat după închiderea ediţiei ziarului. În timp ce după 20 de etape FC Botoşani se află pe locul 10 cu 23 de puncte golaveraj 25-33, vecinii de la Poli Iaşi se află pe poziţia nr.8 cu 27 de puncte, golaveraj 24-30. În etapa viitoare, cu nr.21, ultima din acest an, echipele din Moldova vor juca după cum urmează: FC Botoşani – Dunărea Călăraşi (joi 20 decembrie, ora 17.30) şi Politehnica Iaşi – FC Voluntari (vineri 21 decembrie, ora 17.30). După care campionatul Ligii I se va relua la început de februarie 2019. (Gabriel BALAŞA)