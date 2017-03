FC Botoşani a învins din nou Pandurii

În cadrul etapei a XXV a, duminică 26 februarie FC Botoşani a jucat pe teren propriu contra celor de la Pandurii Tg. Jiu. În faţa a aproximativ trei mii de spectatori, echipa botoşăneană a practicat în general un joc agreabil, chiar dacă în unele minute din prima repriză publicul începuse să-şi piardă răbdarea. Formula de start botoşăneană trimisă în teren de antrenorul Leo Grozavu a fost: Cobrea – Patache, Tincu, Miron, S. Popovici, Cârstocea, Cucu, Bordeianu, M. Roman, B. Kuku, L. Buş. În urma unor atacuri susţinute, gazdele deschid repede scorul, în min.11 Mihai Roman fructificând excelent o centrare de la Buş. Însă, pe fondul unei relaxări nepermise, nouă minute mai târziu oaspeţii restabilesc egalitatea în urma golului marcat de Negruţ care a lobat elegant mingea peste portarul Cobrea, dintre doi fundaşi botoşăneni. A urmat o perioadă slabă pentru FC Botoşani, în care pasele fără sfârşit de la mijlocul terenului au exasperat publicul care începuse să-şi piardă răbdarea în aşteptarea unui gol. 1-1 a fost rezultatul la pauză când tehnicianul Grozavu a decis schimbarea a doi jucători, introducând în teren pe Golofca şi Moruţan în locul lui Patache şi Bordeianu. Au fost două schimbări inspirate care au înviorat jocul gazdelor iar în min.64 Benjamin Kuku a marcat pentru 2-1. Acelaşi Kuku l-a găsit excelent în min. 80 pe Cătălin Golofca care a marcat pentru 3-1 şi a stabilit scorul final, spre mulţumirea generală a publicului botoşănean. În min.74 s-a produs ultima schimbare în echipa botoşăneană, locul lui Cârstocea fiind luat de Vaşvari. La final de partidă antrenorul Leo Grozavu a spus: “În primul rând sunt bucuros pentru cele trei puncte şi îmi felicit echipa, în special pentru repriza a doua. În prima repriză am început foarte bine, am făcut 1-0, am avut încă o ocazie foarte mare să facem 2-0. Nu am făcut-o după care s-a instalat un pic de autosuficienţă şi ne-a costat. Parcă eram alţi jucători decât cei care am început jocul. A fost un pic de degringoladă, fără să fie periculoşi adversarii. Important este că am luat cele trei puncte, că echipa a ieşit agresivă în a doua repriză, ceea ce a pregătit de la început. Nici eu nu îmi dau seam ace s-a întâmplat după golul marcat când am pierdut agresivitatea, ne-am retras şi i-am lăsat pe cei de la Pandurii să joace. Şi ora ciudată de disputare a jocului, şi un teren foarte uscat”. Din tabăra oaspeţilor, antrenorul Flavius Stoican a declarat cu un fair play desăvârşit: “Felicit echipa gazdă pentru victorie. Au fost momente şi moment în acest meci. Ne-am creat şi noi câteva situaţii de a marca. Au avut şi ei. Ei au profit la maxim de situaţiile create şi cred eu că rezultatul este echitabil. Am întâlnit o echipă care astăzi a practicat un fotbal bun, la care vrem să ajungem şi noi. În multe momente ale jocului, ne-am creat şi noi situaţii. O partidă frumoasă, trebuie să învăţăm din greşelile pe care le facem şi să nu le mai repetăm. Am jucat cu gândul să facem un rezultat surpriză astăzi chiar dacă Botoşaniul era favorită, chiar dacă a venit după partide bune în care a reuşit să câştige în faţa unor formaţii care sunt în play-off. În anumite momente ne-am ridicat la pretenţiile Ligii I dar mai sunt multe de pus la punct”. În urma acestei victorii, FC Botoşani se află pe locul 8 al clasamentului Ligii I, cu 32 de puncte, golaveraj 30-28. În etapa viitoare, cu nr. 26, FC Botoşani se va deplasa duminică 5 martie la Astra Giurgiu. (Gabriel BALAŞA)