FC Botoşani a fost umilită de liderul Ligii I

În cadrul etapei a XVI a, FC Botoşani a jucat contra liderului CFR Cluj, partidă disputată în seara de sâmbătă 3 noiembrie pe Municipalul botoşănean. Aproximativ 3.000 de privitori au asistat la cea mai categorică înfrângere a FC Botoşani pe teren propriu de când evoluează pe prima scenă futbolistică a României. Pentru că tot CFR Cluj le-a administrat botoşănenilor un 6-0, dar era pe terenul de sub Dealul Feleacului pe 16 aprilie 2016. Acum, la Botoşani, ceferiştii au făcut ce-au vrut în faţa unei echipe botoşănene, Brânză – Dumitraș, Miron, Burcă, Chitoșcă, Papa (min.85 Chindriş), Ongenda, Karaboue, Golofca (min.61 Trujic), M. Roman 2 (min.68 L. Fulop), Fabbrini, care nu a avut nici o treabă cu fotbalul. Poate doar ciocolatiul Erwin Ongenda care, în min.83, a salvat onoarea fotbalului botoşănean, cât a mai rămas din aceasta. Ongenda a executat impecabil o lovitură liberă de la 17 metri şi a marcat aşa zisul gol de onoare. După ce oaspeţii au început să perforeze poarta gazdelor de cinci ori, debutul fiind un autogol stupid semnat de Papa şi Chitoşcă în minutul 10. După care Juan Culio în prima repriză, Alex Păun, Ciprian Deac şi Bilel Omrani în repriza secundă au marcat în poarta nefericitului Brânză din toate poziţiile. Iar aşa cum s-a mai întâmplat, spectatorii au început, fie să părăsăsească stadionul de prin minutul 70, fie să urle din toţi bojocii “Demisia!!!” către antrenorul Costel Enache (foto), care, la final de meci, a declarat: „Nu știu ce să spun. Nu s-au limpezit încă lucrurile. Momentele decisive au fost în primele 20 de minute atunci când am băgat adversarul într-un context de joc pe care îl aștepta, cu acel autogol. Am avut șansa noastră să revenim și am avut ghinionul celor două bare. Am încercat să reintrăm în joc, am creat un context de joc ideal pentru adversar. Au reușit să profite de spațiile mari din jumătatea noastră de teren. Am fost oarecum naivi că am jucat de maniera asta dar era greu la 0-1 sau 0-2 să te aperi. Am încercat să revenim în joc. Zilele acestea făceam o analiză la activitatea noastră și am constatat că din 13 meciuri doar în două meciuri nu am înscris. Am vrut să arătăm că suntem o echipă cu potențial bun ofensiv. Dacă aveam puțină șansă la prima ocazie, lucrurile ar fi stat altfel. Am făcut și noi destul greșeli iar cu un asemenea adversar, orice greșeală se transformă în dezastru”. Aflată, împreună cu vecina Poli Iaşi, în partea a doua a clasamentului, FC Botoşani se scufundă într-un play out sigur, iar iarna care vine va fi cu siguranţă un prilej de meditaţii la gura sobei. Până atunci se mai joacă ce a mai rămas, printre care şi AFC Hermannstadt – FC Botoşani, meci din etapa a XV a, programat duminică 11 noiembrie de la ora 17.30. (Gabriel BALAŞA)