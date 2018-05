FC Botoşani a câştigat la Sepsi OSK Sfântul Gheorghe

În etapa intermediară cu nr.12 din play out, disputată la începutul săptămânii trecute, FC Botoşani a dat un nou exemplu de plictiseală faţă de fotbal şi a remizat 0-0 pe teren propriu cu Poli Timişoara. Iată unsprezecele neputinţei botoşănene utilizat de antrenorul Costel Enache în meciul cu bănăţenii: Pap – Plămadă (min.46 Dumitraș), Miron, Burcă, Serediuc (min.52 Axente), Oaidă, Rodriguez, Acsinte, Roman (min.72 Moruțan), Fulop, Golofca. Iar duminică 27 mai, în penultima etapă a chinuitorului turneu play out, FC Botoşani a evoluat la Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Surprinzător, absolut inexplicabil, FC Botoşani a câştigat la Sepsi cu 1-0 în urma golului marcat de argentinianul Jonathan Rodriguez (foto) în min.56 din penalty. Reamintim că echipa botoşăneană nu mai obţinuse o victorie de cinci etape, ultima fiind în etapa nr.8 la Juventus Bucureşti, atunci când FC Botoşani a câştigat cu 3-0. Iată şi formula câştigătoare trimisă în teren de tehnicianul Costel Enache pentru partida cu Sepsi: Cobrea – Burcă, Tincu, Miron, Unguruşan, Oaidă, J. Rodriguez, N. Muşat, M. Roman (min.28 Golubovic), Chitoşcă (min.70 Serediuc), C. Golofca (min.90 Acsinte). În urma acestei victorii, FC Botoşani îşi consolidează locul doi în clasamentul play out, cu 37 de puncte, golaveraj 10-9. În ultima etapă a campionatului, respectiv a turneului play out, FC Botoşani va evolua în faţa propriilor suporteri contra celor de la Gaz Metan Mediaş, meci ce va avea loc sâmbătă 2 iunie de la ora 21.30. (Gabriel BALAŞA)