FC Botoşani a alunecat din fotoliul de lider al Ligii I

Şi nici nu se putea altfel atâta vreme cât meciul cu oltenii a fost cea mai slabă partidă a botoşănenilor din actualul campionat. Nemaivorbind că vreo patru jucători, alde Moruţan, Bordeianu, Popa sau Serediuc, au făcut figuraţie pe teren, drept pentru care CSU Craiova a câştigat norocos dar meritat cele trei puncte în urma golului marcat în min.79 de Zlatinski. “E doar o înfrângere în faţa unui adversar puternic, bine pregătit. Mergem mai departe, continuăm drumul. Cred că şi în prima repriză, chiar dacă nu am avut un ritm bun, am avut ocazii. Am încercat să ne facem o strategie, accidentările ne-au schimbat puţin planurile, dar chiar şi aşa trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Traversăm o perioadă foarte bună în acest început campionat, dar drumul este foarte lung şi trebuie să rămânem concentraţi”, a declarat Costel Enache (foto), antrenorul FC Botoşani la final de eşec. Iată şi jucătorii botoşăneni trimişi în teren de tehnicianul botoşănean: Cobrea – Patache, Burcă, Miron, Mușat, Cucu (min.30 Tincu), Fulop (min.10 Moruțan), Bordeianu (min.83 Giaccheri), Roman, Popa, Serediuc. Altfel spus lucrurile par greu de exprimat în teren fără plecatul Golofca, accidentatul L. Fulop sau inexistentul Moruţan căruia par să i se fi urcat fumurile de vedetă la cap. Până la închiderea ediţiei, în etapa a VI-a s-au înregistrat scorurile: Poli Timişoara – Viitorul Constanţa 0-0, Concordia Chiajna – Juventus Bucureşti 1-1, FCSB – Astra Giurgiu 1-1 şi Poli Iaşi – Dinamo Bucureşti 2-1. Iar podiumul clasamentului Ligii I, indiferent de celelalte rezultate, se prezintă astfel: 1. CFR Cluj, 2. FC Botoşani, 3. CSU Craiova. În etapa a VII-a, FC Botoşani va evolua, luni 21 august de la ora 18.30, pe teren propriu contra celor de Concordia Chiajna. (Gabriel BALAŞA)