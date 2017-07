„Este treabă anul acesta nu mă plictisesc…”

Mai greu sau mai ușor, comuna Bălțați, prin grija primarului Vasile Aștefanei, a reușit să aplice proiecte de anvergură și acum se poate vorbi de condiții ridicate de trai și de creșterea nivelului investițiilor private care aduc bani la bugetul local.

Ultimii ani au însemnat o deozvoltare în ritm susținut la Bălțați. La începutul acestui an a fost inaugurată școala din centrul satului Bălțați, așa cum precizam la momentul respectiv. Și 2017 a început în forță, s-ar putea spune. Urmează acum câteva proiecte cu finanțare europeană și câteva investiții mai mici de la bugetul local. În prezent se lucrează la extinderea rețelei de gaz metan și-n același timp se va lucra pe toate drumurile pietruite din comună, cu utilajele proprii. Administrația locală a achiziționat piatră și după ce va face recepția din punct de vedere cantitativ se va trece la treabă. Un rol deosebit în dezvoltarea armonioasă a comunității o are și Grupul de Acțiune Locală Belcești-Focuri care, nu demult, s-a mutat în spațiu nou, la drumul european unde-i mult mai aproape de toți beneficiarii decât la era când funcționa la Belcești.

Unii oameni chiar sunt făcuți pentru administrație, pentru a lăsa ceva deosebit în urma lor. Nu oricine se poate implica total, cu bună credință și pasiune într-o astfel de muncă. Primarul de la Bălțați e mereu prin comună, când nu-i plecat pentru a rezolva probleme privind finanțarea anumitor proiecte. E bine sau nu au spus-o de câteva ori localnicii, cu ocazia alegerilor locale când l-au reconfirmat pe inginerul Vasile Aștefanei în funcția de primar.

Ediție de ediție prezentăm comunități deosebite din Moldova lui Ștefan cel Mare și este cel mai bun argument al veșniciei moldovenilor pe aceste meleaguri deosebite.

La ceasul amiezii am ajuns la Bălțați. Primarul era plecat cu treburi la Iași. Ne-am deplasat prin comună și apoi am făcut popas la noul sediu al Grupului de Acțiune Locală Belcești Focuri, organizație condusă de primarul Aștefanei. În condiții deosebite de lucru în spațiul nou, organizația sprijină, sfătuiește, propune oricui este interesat de crearea unei activități în raza de competență. Dacă existența GAL e obișnuită să zicem Asociația Tinerilor din Comuna Bălțați e ceva deosebit în județ și-n Moldova. Nu am întâlnit până acum o altă organizație de acest fel în vreo comună din Moldova. Poate or fi. Primarul Vasile Aștefanei, hotărât să realizeze ceea ce și-a propus și a propus oamenilor din comună, a căutat și a găsit modalitățile necesare. E destul de important să știi să aduni o echipă bună în jurul tău. Fără o echipă de succes și fără bună credință mai greu sau deloc realizezi ceva de anvergură. Anul acesta, pe fonduri europene se va dezvolta un proiect de asfaltare pe o distanță de 4,5 kilometri. Valoarea proiectului se ridică la un milion euro, ne spune inginerul Vasile Aștefanei. De asemenea, prin GAL se vor dezvolta proiecte mai mici pentru că atât permit fondurile alocate administrațiilor locale. Din bugetul local, tot anul acesta, începe modernizarea centrului civic al comunei. De asemenea, un drum asfaltat prin SAPARD în 2004 va fi modernizat cu fonduri de la bugetul local. „Avem niște sume economisite an de an și puse în fondul de rulment și vom amenaja centrul civic și vom face un foișor pentru oficierea căsătoriilor. Totodată, am achiziționat piatră, nu s-a terminat încă, iar după finalizarea procesului de achiziție facem recepția și intrăm pe toate drumurile care necesită. Proiectele care sunt în derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 vor merge mai departe, la etapa a doua a programului există niște semne de întrebare. Am însă de treabă și anul acesta, nu mă plictisesc. Se lucrează acum la extinderea rețelei de gaz metan, pentru că avem solicitări din partea oamenilor. Prin GAL, de asemenea, se vor depune proiecte, mai mult din partea sectorului privat, că așa prevede strategia. Sper să se deblocheze situația aici cât mai repede”, spune primarul Aștefanei.

Spuneam anterior că nu e ușor să fii primar dacă vrei cu adevărat să faci ceva pentru comunitatea care te-a ales. Inginerul Aștefanei a albit în funcție după câțiva ani, însă rezultatele întrec chiar și așteptările oamenilor. A avut de furcă și cu mulți, parcă prea mulți reclamagii. Toate reclamațiile s-au dovedit nefondate și toate dosarele au fost clasate. Vreo doi reclamagii, însă, nu se liniștesc. Ei scriu și inventează nereguli. Acum primarul ar trebui să se îndrepte împotriva lor, dar asta înseamnă pierdere de timp, după cum singur afirmă. Interesant este că un specimen din ăsta e ținut în „brațe” de corectul și revoluționarul partid liberal din România anului de grație 2017. Cum puteți măi tovarăși liberali să acoperiți un specimen din ăsta care nu face altceva decât umbră pământului fără vreun folos? Dom’ profesor Oprea, care critici toată ziua puterea, cam fără argumente, dar ăsta-i alt subiect, cum nu te ridici împotriva unui specimen din ăsta și-l lași să stea într-o funcție prin capitala Moldovei, chiar dacă are mai puțină pregătire decât femeia de serviciu de la Parlament? Continuare în ediția tipărita a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 28 iunie 2017.