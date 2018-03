Elsaco Electronic a fost selectată în semifinala “Made in Romania”

Elsaco Electronic a fost inclusă pe lista scurtă a companiilor cu cea mai bună poveste și perspective de creștere, în proiectul Made in Romania, aflat acum la cea de-a doua ediție.

Din cele 201 companii înscrise, au fost selectate 50 de semifinaliste. “Ne bucurăm că am fost nominalizați, pentru al doilea an consecutiv, printre cele 50 de companii care intră în etapa finală a proiectului Made in Romania. Acest fapt ne dă încredere și ne motivează să încercăm să fim din ce în ce mai buni. Oricine ne poate susține cu un vot până pe 3 aprilie, accesând următorul link: http://bvbleague.ro/vot/?company=elsaco_electronic”, a declarat Viorel Iliuță, Directorul General al Elsaco Electronic. În următoarea etapă, 14 companii vor fi selectate de un Juriu special format din 12 experți de top ai pieței. A 15-a companie va fi selectată prin votul publicului, care se va desfășura între 19 martie și 3 aprilie la adresa http://bvbleague.ro/. Lista finală a companiilor selectate va fi anunțată în luna aprilie, în cadrul Galei Made in Romania.

Aceste companii vor intra într-un program de mentorat, derulat în perioada mai – noiembrie 2018, în care vor fi acoperite subiecte precum marketing și branding, strategie și inovare, audit și finanțarea dezvoltării. În funcție de tema fiecărei luni, vor avea loc ateliere, training-uri și întâlniri dedicate echipelor și angajaților din companiile selectate.

Despre Made in Romania

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017 pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare. (Andreea Govna–Șef Departament Comunicare)