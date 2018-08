Egalul cu Astra e istorie, urmează bătălia Moldovei: Poli Iaşi – FC Botoşani

În deschiderea etapei a IV-a, FC Botoşani a jucat pe teren propriu cu Astra Giurgiu, meci disputat în seara de vineri 10 august de la ora 21.00. Partida, la care au asistat aproximativ 3.500 de spectator, a fost arbitrată de centralul oltean Sebastian Colţescu. Iată formula de start botoşăneană trimisă în teren de tehnicianul Costel Enache: Pap – Dumitraş, Miron, Burcă, Soiledis, Rodriguez, Ongenda, Oaidă, M. Roman 1, M. Roman 2, Golofca. Pe fondul unui debut steril de joc vine min.10 când francezul de culoare Hervin Ongenda (foto) prinde un şut senzaţional de la 18 metri şi mingea intră în poarta oaspeţilor. Două minute mai târziu Soiledis trimite mingea în bară ratând o bună oportunitate de majorare a avantajului botoşănean. În min.15 botoşăneanul Oaidă primeşte primul “galben” al partidei, jocul se înăspreşte şi după 30 de minute de joc sunt acordate cinci cartonaşe galbene, trei pentru FC Botoşani şi două astralilor giurgiuveni. În min.39 se produce o gafă imensă în apărarea botoşăneană, autori Miron şi portarul Pap şi Florin Bejan stabileşte scorul la pauză, 1-1. Începutul părţii a doua a jocului arată mult mai slab iar în minutul 56 se produce prima modificare în echipa gazdă, locul lui M. Roman 2 fiind luat de Chitoşcă. Jocul este tot mai confuz, jucătorii botoşănei lăsând impresia că li s-au terminat bateriile şi în minutul 63 autorul golului botoşănean, Ongenda, este schimbat cu albanezul Papa Enriko. Pe fondul unui joc tot mai mediocru din partea ambelor echipe, în minutul78 se produce ultima modificare din tabăra locală, locul lui Golofca fiind luat de croatul Brekalo. În minutul 81 Dumitraş primeşte direct cartonaşul roşu pentru un fault grosolan la Radunovici şi FC Botoşani termină partida în zece jucători. Dorinţa de a păstra rezultatul de egalitate îi determină pe botoşăneni să apeleze tot mai des la faulturi şi în minutul 88 noul intrat Enriko vede “galbenul”. Cele patru minute de prelungire dictate de centralul Colţescu nu mai aduc nicio modificare de scor şi FC Botoşani – Astra Giurgiu 1-1 chiar dacă portarul Lazar, Buş şi Roşu, foşti jucători trecuţi prin curtea botoşăneană, au dorit mai mult pentru actuala lor echipă. La final de meci diplomatul antrenor Costel Enache a spus: „Sunt un pic derutat. Nu vreau să spun foarte multe lucruri pentru că vreau să revăd meciul. Prima repriză a fost cea mai bună din acest campionat, un ritm foarte bun, un joc dinamic, agresiv. Astra era o echipă neînvinsă în campionat, o echipă față de care am avut un respect deosebit înainte de meci, ca să nu spun o teamă. Băieții au menținut același ritm de joc ca în meciurile trecute, descopăr la ei atitudine, disponibilitate la efort și acea unitate de grup. Sunt lucruri care pot consolida un viitor stabil. Prima repriză a fost de o intensitate mintală și fizică foarte mare. Rar am văzut așa ritm de joc în campionatul nostru. În repriza a doua am fost puțin mai prudenți. În mintea noastră a rămas acel meci de anul trecut, am înscris noi, au egalat ei, iar din dorința noastră de a câștiga, am mers foarte sus, am lăsat spații mari și am pierdut cu 3-1. Am fost un pic mai ponderați. Astra se simte bine pe spații mari, e o echipă de contraatac. Eu mă declar oarecum mulțumit de abordarea din repriza a doua”. Dominat de un puternic spirit de fair play, antrenorul oaspeţilor, fostul rapidist Marius Măldărăşanu a declarat: „Știam că Botoșani este o echipă foarte puternică, au început campionatul foarte bine, o echipă cu un moral bun. Din păcate pentru noi am primit gol destul de devreme. Chiar am avut șansă pentru că puteau majora scorul. O primă repriză destul de echilibrată. După ocazia lor am reușit să controlăm jocul, am egalat dar din păcate repriza a doua a fost foarte slabă. Dacă în ultimele două meciuri am pierdut câte două puncte, în seara asta am câștigat un punct. Chiar dacă am controlat jocul la un moment dat, am jucat foarte mult înapoi, nu am reușit să schimbăm direcția. Poate Botoșaniul ar fi meritat mai mult”. Poate da, poate nu. Cert este că în etapa a V-a urmează bătălia Moldovei din Dealul Copoului, Poli Iaşi – FC Botoşani, meci programat pentru vineri 17 august, de la ora 21.00. (Gabriel BALASA)