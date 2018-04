Egal ruşinos al FC Botoşani pe teren propriu

Written by:

În ultima partidă din etapa a VI a de play out, disputată în seara de luni 23 aprilie, FC Botoşani a obţinut un egal norocos, dar ruşinos, pe teren propriu în compania nou promovatei Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Iată şi formula neinspirată botoşăneană trimisă în teren de Costel Enache, un antrenor căruia ideile fotbalistice i s-au epuizat demult: Cobrea – Dumitraș, Burcă, Plămadă, Acsinte ,Rodriguez (min.80 Moruțan), Oaidă, Roman, Achim (min.53 Tincu), Golofca, Axente (min.61 Golubovic). Scorul este deschis de gazde în min.18 prin Florin Plămadă, jucător care în min.48 va vedea cartonaşul roşu şi va lăsa pe FC Botoşani în inferioritate numerică. În min.42 Petrovikj aduce golul egalizator şi stabileşte scorul la pauză, 1-1. După eliminarea justificată a lui Plămadă oaspeţii reuşesc să controleze jocul şi în min.61 Simonovsky îi aduce pe oaspeţi în avantaj. Finalul meciului este penibil pentru botoşăneni, cu tot cu nou intratul “vedeta” Moruţan. Dar se pare că Dumnezeu şi-a întors faţa către stadionul din Botoşani, mai ales că pe 23 aprilie, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost ziua municipiului Botoşani. Pentru că în ultimul minut de prelungiri, din cele patru dictate de centralul Sebastian Colţescu, Răzvan Tincu (foto) se înalţă magistral şi înscrie cu capul pentru 2-2, salvând pe FC Botoşani de la o ruşine cât roata carului. Din tribune s-a scandat, logic şi pertinent, “Demisia, Demisia!”, pentru antrenorul Costel Enache. În urma acestui ultim meci al etapei cu nr.6, clasamentul de play out arată astfel: 1. Dinamo Bucureşti 35 de puncte, 2. FC Botoşani 29 puncte, 3. FC Voluntari 21 puncte, 4. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe 20 puncte, 5. Concordia Chiajna 19 puncte, 6. Gaz Metan Mediaş 18 puncte, 7. Poli Timişoara 16 puncte, 8. Juventus Bucureşti 13 puncte. Reamintim că la finalul turneului play out ocupantele locurilor 7 şi 8 retrogradează direct în Liga a doua, în timp ce echipa de pe locul 6 va susţine un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga secundă. (Gabriel BALAŞA)