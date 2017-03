Egal chinuit al FC Botoşani la Mediaş

Aşa cum anticipam în ultima cronică futbolistică, cea cu înfrângerea ruşinoasă a FC Botoşani pe propriul teren în faţa timişorenilor, finanţatorii echipei botoşănene, Valeriu Iftime şi Cornel Şfaiţer, l-au convins pe Leo Grozavu să revină pe banca tehnică a FC Botoşani. Aceştia au avut o discuţie săptămâna trecută după care au anunţat oficial revenirea lui Leo Grozavu începând de vineri 17 martie. Valeriu Iftime a spus că Leo a revenit în aceleaşi condiţii şi că de fapt este o continuare a colaborării deoarece contractul său nu a fost reziliat. “Am avut o discuţie cu Leo, cu întreg consiliul director. Am convenit să continuăm în formula cu care am început acest campionat, adică cu Leo şi toată echipa. Nu a fost o negociere, nu au fost nişte condiţii puse. A fost o discuţie să lămurim unele aspecte. Revenirea se face în aceleaşi condiţii, noi nu am reziliat contractul. Gestul în sine este condamnabil dar noi am spus că vrem să demonstrăm că nu suntem aşa. Leo îşi asumă greşeala, eu cred că el este un antrenor foarte bun şi nu era un moment potrivit ca el să plece în altă parte şi nici pentru noi să schimbăm antrenorul. Suntem într-o situaţie nu foarte grozavă în clasament şi se poate întâmpla orice. Cu Leo am mai multă siguranţă. Noi trebuie să-i arătăm un fel de încredere şi ataşament faţă de valorile lui ca antrenor. Sunt absolut convins că se va observa o schimbare de comportament. Pentru noi important este ca echipa să joace bine. Sunt mulţi oameni valoroşi care pot avea o greşeală iar măsura radicală, de cele mai multe ori, nu este cea mai bună soluţie. Cătălin Golofca este jucătorul nostru, mergem mai departe, dacă e bun joacă… A făcut o declaraţie la nervi şi nu vreau să mai comentez subiectul. Ar trebui să colaboreze ca până acum. Nu cred că din momentul ăsta Leo are ceva special cu el. Şi noi când eram elevi sau studenţi am avut profesori care ne mai chinuiau dar profesorii care ne-au chinuit ne-au învăţat multă carte. El trebuie să se antreneze, să arate că este fotbalist şi va juca. Între antrenorul Leo Grozavu şi jucătorul Golofca sunt lucrurile un pic dezechilibrate. Am încredere în Leo ca antrenor şi de asta am insistat să vină. Cred în Cătălin ca jucător dar trebuie să rămână. Pe de altă parte, el nu este Croitoru. El se afirmă la 27 de ani. El trebuie muncească prea mult. Eu cred mai mult în antrenorul Leo Grozavu decât în Golofca. El trebuie să demonstreze că e fotbalist”, a mai spus Valeriu Iftime. Tot din tabăra finanţatorilor, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a fost unul dintre susţinătorii antrenorului Leo Grozavu. El a insistat ca Leo Grozavu să revină deoarece este antrenorul care cunoaşte foarte bine echipa şi care a demonstrat că poate avea rezultate la FC Botoşani. “A fost o şedinţă liniştită pentru că nu era o renegociere. De astăzi este Leo la lucru, la antrenamente. Au fost zece zile agitate pentru noi. Am avut de suferit după incidentul de la Giurgiu, am pierdut trei puncte preţioase. Am avut o discuţie cu jucătorii şi le-am transmis că pentru noi din momentul acesta începe play-out-ul. Avem 13 etape şi nu e nimic pierdut. Leo regretă gestul pe care l-a făcut şi vrea să uite cât mai reprede acel episod. Cu o victorie în faţa Timişoarei ar fi fost altceva. Nu mai aveam acea presiune. Sunt destule etape şi cred că avem puterea de a ne reveni. Băieţii sunt conştienţi cu toţii, este un moment zero pentru toţi. Am încredere în Leo, ştie cum să pregătească jocul şi sunt convins că nu vom pierde la Mediaş”, a declarat Cornel Şfaiţer. Şi a venit meciul etapei a doua din play out, Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani, partidă disputată duminică seara şi încheiată cu scorul de 0-0. Personal consider că a fost una dintre cele mai slabe meciuri jucate de FC Botoşani care, deşi a dominat, nu a găsit calea spre gol. Chiar dacă la „spartul târgului”, undeva prin min.84, a fost introdus şi Cătălin Golofca… După cele văzute consider că cel mai bun jucător al echipei botoşănene a fost portarul Alberto Cobrea care a reuşit de câteva ori să blocheze cu brio atacurile găzarilor antrenaţi de Cristi Pustai. În urma acestui egal, FC Botoşani acumulează 17 puncte, golaveraj 1-2, şi până la disputarea partidei Poli Timişoara – FC Voluntari, meci jucat după închiderea ediţiei, se caţără pe locul 3 al clasamentului play out, ajutată şi de imensa victorie a celor din Târgu Mureş asupra Concordiei Chiajna. După cum se ştie urmează o pauză în Liga 1, generată de meciul naţionalei din preliminariile CM fotbal Rusia 2018, pentru că duminică 26 martie, de la ora 21.45, tricolorii vor juca contra Danemarcei pe Cluj Arena. Apoi turneul play out se va relua pentru FC Botoşani cu două partide pe teren propriu: vineri 31 martie de la ora 20.30 cu ASA Târgu Mureş şi miercuri 5 aprilie de la ora 16.00 cu FC Voluntari. (Gabriel BALAŞA)