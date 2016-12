E vremea murăturilor de toamnă la FC Botoşani?

Pauza competiţională din Liga I, prilejuită de meciurile echipei naţionale a României, o altă catastrofă fotbalistică!, nu a fost de bun augur pentru FC Botoşani. Echipa moldavă se află într-o eclipsă totală şi a uitat gustul dulce a victoriei. În debutul etapei a XVI a, FC Botoşani a întâlnit pe teren propriu pe sudiştii de la FC Voluntari, iar obţinerea celor trei puncte puse în joc era o chestiune vitală pentru formaţia botoşăneană. Partida a început trist, cum sumbru avea să fie şi finalul, cu ţinerea unui moment de reculegere în memoria lui Daniel Prodan, fotbalistul generaţiei de aur a naţionalei României, trecut în nefiinţă la doar 44 de ani. După care echipa Iliev – Dimitrov, Miron, Burcă (min.46 Plămadă), Muşat, Bordeianu, Cucu (min.53 Golofca), Barbosa, Roman, Astafei, Herghelegiu (min.67 Elek) s-a predat în faţa Voluntarilor, pierzând cu 1-0 în urma unui gol primit în min.45. „E destul de dificil de comentat. Nu sunt multe de spus. Când am de reproşat ceva băieţilor, o fac pe motive de atitudine, angajament, în niciun caz pe greşelile care le fac. Sunt şi ei oameni, greşesc, astăzi nu am fost inspiraţi. Adversarul a avut o singură ocazie, nici nu pot să spun că a fost ocazie, a marcat gol la primul şut pe poartă, în minutul 45. Micile detalii fac diferenţa. Nu avem timp de plâns. Trebuie să ne dăm seama că de la voinţă la putinţă e cale lungă. Am dominat de la un cap la celălalt o echipă care a făcut rezultate bune în ultima perioadă. Sunt o echipă cu jucători valoroşi, care au jucat la un nivel înalt. Noi nu ne dăm seama cine suntem şi unde am ajuns. Toată lumea îşi doreşte să bată Voluntariul cu 5-0, Astra cu 7-0, Chiajna 20-0. Jucăm cu echipe, cu fotbalişti din prima ligă. Nu pot să spun că astăzi am făcut un joc slab. Am făcut multe greşeli, se vede că există o oarecare lipsă de luciditate, băieţii îşi doresc foarte mult să marcheze. Am jucători importanţi absenţi. Când lipseşte Vaşvari, Fulop, nu prea ai cu cine să-i înlocuieşti. Atâta putem. Sunt jucători care săracii atâta pot. Atâta pot ei. S-au bătut, au vrut, au dus mingi, au jucat contra unor jucători care au jucat în echipa naţională, în străinătate. Fotbalul nu e făcut numai din dominare. Trebuie să ai şi calitate, inspiraţie. Micile detalii au făcut diferenţa. Pe ăştia îi avem, pe ăştia trebuie să-i facem mai buni”, a spus Leo Grozavu (foto privind amuzat la un borcan de murături) la conferinţa de presă de la finalul meciului. Şi după această înfrângere FC Botoşani rămâne pe locul 7 al clasamentului cu 23 de puncte, golaveraj 23-17, iar în etapa următoare echipa botoşăneană va juca la Steaua Bucureşti. (Gabriel BALAŞA)