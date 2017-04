E.S. Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, în vizită la ELSACO

Written by:

Grupul de companii Elsaco a primit marți 4 aprilie 2017, vizita E.S. Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, împreună cu reprezentanți ai ambasadei. Cu acest prilej, distinsul oaspete a vizitat sediul central al grupului de companii, după care a participat la prezentarea activității desfășurate în cadrul acestora. ”Una dintre prioritățile mandatului meu, alături de promovarea securității și valorilor democratice, constă în sprijinirea companiilor care doresc să facă afaceri în Statele Unite ale Americii și a companiilor românești care doresc să vândă produse și să promoveze proiecte în SUA. De asemenea, în discuțiile purtate cu Președintele României am subliniat mereu importanța identificării unor căi de a consolida relațiile economice dintre țările noastre, de a spori schimbul de bunuri și servicii. Sunt numeroase companii americane prezente pe piața din România, în diferite sectoare de activitate, aș dori să fie mai multe, însă cele prezente văd potențialul de creștere al României. Astfel de interacțiuni cu mediul de afaceri din România ne ajută să aflăm mai multe despre mediul economic și să identificăm oportunitățile de creștere și consolidare a relațiilor bilaterale”, a declarat Hans Klemm. Ambasadorul american a fost interesat să afle opinia conducerii grupului de companii Elsaco cu privire la condițiile economice din România, oportunitățile de dezvoltare și colaborare cu firmele americane, precum și obstacolele întâmpinate de-a lungul timpului. ”Este cea mai importantă vizită pe care Elsaco o primește de la începutul activității. Să avem aici, la Botoșani, un ambasador al celui mai puternic stat al lumii ne dă încredere că businessul nostru este vizibil și de interes pentru piața externă. Am învățat de la companiile americane multe lecții de business. Colaborarea cu o companie americană îți impune un cod de etică. Poate părea ciudat la prima vedere, însă este deosebit de important. În ultimii ani în România s-au înregistrat progrese în lupta împotriva corupției și acest fapt trebuie să fie cunoscut pentru a înlătura reticența investitorilor străini. Având în vedere parteneriatele existente între cele două țări și interesele economice comune este important să se acționeze în vederea încurajării și creșterii investițiilor americane în România. Consider că există un potențial foarte mare pe piața românească pentru companiile americane în diferite domenii de activitate, avem nevoie de lucrări și investiții. Contează și cum reușim să ne promovăm în exteriorul țării, cum transmitem că suntem un partener de încredere. Participăm la licitații mari și le abordăm cu parteneri străini, iar aceștia dau o garanție că suntem un jucător serios și sănătos”, a declarat Valeriu Iftime, președintele Consiliului de Administrație al grupului de companii Elsaco.

Despre colaborarea Elsaco cu Itron și Rockwell Automation

Încă din 1995 companiile Itron și Elsaco Electronic se află într-o strânsă colaborare. De mai bine de 10 ani, firma românească este un partener cheie, de referință, al Itron, pentru dezvoltarea platformelor logistice. Colaborarea cu Itron a început în domeniul distribuției de contoare și acum, împreună, cele două companii au dezvoltat o aplicație pentru detectarea pierderilor de apă din rețele, un software utilizat la nivel mondial. Vestra Industry, cea mai nouă companie din grup, specializată în distribuția și vânzarea de echipamente pentru companiile de utilități și antreprenori, este din 2015 partenerul exclusiv în România pentru liderul mondial în automatizări – Rockwell Automation. În afară de distribuția de echipamente, Vestra oferă servicii de consultanță și soluții personalizate pentru beneficiari, companii de utilități și antreprenori, care activează pe piața din România. (Andreea Govna – Șef Departament Comunicare)