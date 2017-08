După patru etape, FC Botoşani rămâne liderul Ligii I

În cadrul etapei a IV-a, FC Botoşani a evoluat în deplasare la FC Voluntari, actuala deţinătoare a Cupei României şi a Super Cupei României, al doilea trofeu fiind câştigat pe stadionul din Botoşani contra celor de la Viitorul Constanţa. Partida de campionat cu FC Voluntari s-a jucat pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti în faţa a… doar o sută de suporteri ai ilfovenilor. Scorul a fost deschis de Cătălin Golofca (foto alături de Olimpiu Moruţan) care, în min.11, a şutat fără speranţă pentru portarul Balauru. Pe fondul unei apatii a botoşănenilor, FC Voluntari egalează în min.34 prin Voduţ care înscrie din mijlocul unei defensive botoşănene visătoare. În primul minut de prelungiri al primei reprize acelaşi Cătălin Golofca marchează din nou, în urma unei pase de senzaţie de la Cucu, 1-2 fiind şi rezultatul la pauză. În repriza secundă, noul intrat Lorand Fulop ratează încredibil în min.52 pentru ca două minute mai târziu să-şi răscumpere ratarea şi să înscrie golul de 3-1 pentru FC Botoşani. În min.82 gazdele rămân în zece jucători în urma eliminării lui Răuţă pentru un fault dur asupra lui Popa, iar în min.89 centralul Ovidiu Haţegan îi arată “roşu” şi portarului Balauru pentru oarece injurii adresate unui arbitru asistent. Victorie mare a FC Botoşani care, cu 10 puncte şi golaveraj 10-3, îşi consolidează poziţia de lider al Ligii I. Iată şi formula câştigătoare adoptată de antrenorul Costel Enache: Cobrea – Ungurușan, Burcă, Miron, Mușat, Cucu, Tincu, L. Buș (min.62 M. Roman), Moruțan (min.53 L. Fulop), Golofca (min.79 Serediuc), D. Popa. Şi de apreciat a fost şi evoluţia extraordinară a portarului Alberto Cobrea care a avut câteva intervenţii salutare. La final de meci, tehnicianul Costel Enache a spus: “Încercăm să rămânem pe val cât mai mult putem. Ne-am pregătit bine, e un moment bun, o conjunctură bună, ştim că vor veni şi zile mai grele dar sperăm să le ducem cât mai încolo. Sunt mai multe condimente. Am găsit un grup bine organizat, am venit pe o muncă foarte bine făcută înainte, am găsit un grup omogen şi serios, cu care se poate lucra destul de uşor, receptivi, responsabili. Aş fi fost absurd să gândesc că după patru etape vom fi pe primul loc. Am sperat să arătăm bine, să avem rezultate”. Bucuros s-a arătat şi finanţatorul Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani: „Este o victorie extraordinară. Am făcut un joc bun tactic. Am început mai slab primele zece minute, dar ne-am revenit. A doua repriză a fost la discreţia noastră. Fizic am stat bine. Toţi au jucat foarte bine. E un moment extraordinar pentru noi şi trebuie să profităm de forma asta bună. Important este să batem Timişoara în meciul de marţi. Se vede omogenitatea echipei, am jucat în aceeaşi formulă în primele patru jocuri, avem plăcerea de a juca. Costel reuşeşte să-i capaciteze să dea totul pe teren, suntem bine organizaţi defensiv”. Golofca e jucătorul momentului. E anul lui. E marcator, pasator, luptător. În fiecare sezon a apărut câte un jucător. Se pare că ăsta e sezonul lui Golofca. L-am încurajat, el este monitorizat şi o să mai apară oferte. Sunt mulţi care au început să întrebe de el. Crede în el de la meci la meci, este mai motivat. Golofca şi Băluţă sunt cei mai buni jucători de bandă din Liga I”. Încântat de prestaţia echipei botoşănene a fost şi boss-ul de la Elsaco, Valeriu Iftime: „Suntem lideri şi trebuie să respectăm blazonul. Un meci foarte frumos, dar îmi pare rău pentru Olimpiu Moruţan. Suntem în regulă. Trebuiau bătuţi mult mai tare ăştia. Trebuia un 8-2. Avem echipă bună, jucăm, suntem spectaculoşi, dacă ratăm, revenim. Nu am mai văzut la Botoşani. Este mâna antrenorului. Este adevărat că lotul e bun, dar el le-a dat plăcerea de a juca. Moruţan trebuie să marcheze obligatoriu. E greu să-l mai ţii pe margine pe Lorand Fulop. Meciul a fost frumos pentru că noi jucăm fotbal. Urmează meciul cu Timişoara şi dacă îi batem, lucrurile se complică rău. Iar mă gândesc la costum de Liga Campionilor… Am vorbit cu cei patru lideri din vestiar şi le-am spus: stabilim obiectivul când vreţi voi. După şapte-opt etape putem vorbi. Când cred ei, atunci stabilim obiectivul. Vedem cum îl ţinem pe Golofca. Sunt câteva discuţii avansate şi s-ar putea să se finalizeze după jocurile astea. Sunt discuţii şi cu echipe de afară şi din ţară. Dacă primesc o ofertă bună, e posibil să plece vara aceasta. Cu un milion de euro îl dăm. E un jucător care dă goluri, e letal dacă are mingea la picior. Dacă e Golofca la altă echipă, mă tem să mă uit la meci, el trece ca prin brânză, taie de parcă e laser”. Cât despre cel mai bun jucător al FC Botoşani, “minunea blondă” Cătălin Golofca, acesta a spus cu modestie: „Mă pregătesc bine. Am avut şi puţină şansă. Mă bucur că am marcat, că am câştigat. A fost o deplasare grea, o echipă foarte bună. Mergem acasă fericiţi. Mister pregăteşte bine meciurile, am avut şi puţină şansă la unele meciuri. Ne bucurăm, jucăm şi sperăm să câştigăm în continuare. Eu îmi fac treaba şi îmi doresc să prind un transfer mai bun. Vom vedea”. În etapa a V-a, FC Botoşani va juca pe teren propriu, marţi 8 august de la ora 16.45, contra celor de la Poli Timişoara, urmând ca în etapa a VI-a FC Botoşani să se deplaseze la CSU Craiova. Până atunci, după disputarea meciurilor, Poli Timişoara – Juventus Bucureşti 2-1, Sepsi OSK Sfântul Gheorghe – Viitorul Constanţa 1-0 şi Poli Iaşi – CFR Cluj 0-2, FC Botoşani rămâne în fotoliul de lider al Ligii I, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, doar firavul golaveraj făcând diferenţa între botoşăneni şi ceferiştii clujeni. (Gabriel BALAŞA)