Duminica Rusaliilor a venit la Bălteni cu o manifestare de zile mari

Sărbătoarea comunei a înscris ediția cu numărul 10 și an de an manifestarea devine mai frumoasă și mai apreciată de localnici și oaspeți. Am spus 10 și tot zece ani are primarul Relu Brașoveanu de când a preluat o comună aflată în stare de uitare totală. Dacă în 18 ani totul parcă mergea înapoi, iată că-n 10 ani, din 2008 încoace, s-au făcut investiții publice deosebite care au dat al curs dezvoltării comunității de lângă Vaslui. Există motive de bucurie? Cu siguranță.

Dintotdeauna gospodarii satelor și orașelor au știut să se bucure de reușite mai mici sau mai mari. Astăzi mai mult ca ieri este nevoie de a promova comunitățile în perspectiva dezvoltării și creării unor condiții normale de trai pentru localnici. La ceasul amiezii am trecut prin Bălteni și oamenii deja erau adunați la sărbătoarea comunei. De reamintit faptul că primarul Relu Brașoveanu a pus mereu accent pe tradiții și obiceiuri. A insistat să înființeze o formație de muzică populară în comună cu copii talentați care după ce au crescut au plecat, dar ideea a rămas. De asemenea, administrația locală a reușit să amenajeze un cămin cultural modern, pentru că prin cultură, artă și tradiții rezistă comunitatea peste ani.

Puțin după ora amiezii primarul a dat startul sărbătorii, o sărbătoare meritată din plin de locuitorii comunei Bălteni. Sărbătoarea din duminica Rusaliilor a avut de toate, dar cel mai mult contează că oamenii își readuc în obicei nevoia de socializare, nevoia de bucurie colectivă. Muzica și dansul au durat până târziu când soarele dădea să treacă după dealurile care stau de veghe asupra comunei. Punând accent mereu pe valorile comunității, pe viitorul acesteia, primarul Relu Brașoveanu a reușit într-un deceniu să schimbe mentalități și să așeze comunitatea pe cursul dezvoltării. E un pas mare înainte. Imaginea comunei care s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare parcă era desprinsă dintr-un tablou. Frumusețea satului moldovenesc tocmai în asta constă. Vrednicia oamenilor este dublată de frumusețea portului, cântecului și jocului. Când omul potrivit ajunge la locul nimerit prima parte a problemei este rezolvată. Apoi printr-o implicare permanentă, având convingerea că vei reuși, totul este posibil. Exemple avem destule, iar un exemplu elocvent este evoluția acestei zone din 2008 încoace. La mulți ani Bălteni la ediția cu numărul zece a zilei comunei și felicitări dle primar pentru frumusețea și imaginea creată comunității în ultimii zece ani. (B. A.)