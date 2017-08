Duminica marilor deziluzii…

E vară, e caniculă şi în judeţul din nord estul României, zonă situată, cum le place să spună sudiştilor, „locul unde se agaţă harta-n cui”. Drept pentru care duminică 20 august am decis să evadez din „mahalaua” numită urbanistic cartierul Primăverii şi să onorez invitaţia liberalilor botoşăneni de a participa la o conferinţă de presă. Mai ales că invitatul special al întâlnirii cu mass media a fost Ludovic Orban, liderul PNL la nivel naţional. Iar un alt motiv al deplasării în cealaltă parte a municipiului reşedinţă de judeţ a fost infectul tablou de duminică al zonei din preajma rampei de gunoi a cartierului. Loc unde putoarea gunoiului „cât gardul” denotă nesimţire, multă nesimţire din partea celor de la Urban Serv, o societate de salubrizare „fără mamă, fără tată” şi lipsită de idei aducătoare de confort botoşănenilor. Una peste alta, ajuns la sediul PNL am putut constata că liderul cel mare al liberalilor români nu prea le are cu punctualitatea, drept pentru care a ajuns la întâlnirea cu ziariştii botoşăneni cu vreun sfert de oră mai târziu faţă de ora anunţată. Una la mână! Apoi când şăful cel mare a început să glăsuiască, cât de rău e în ţărişoara lui, cât de şmecheri sunt actualii guvernanţi „pentru că au generat cheltuieli care nu au susţinere financiară şi nu se va produce nici un fel de dezvoltare economică” am concluzionat „acurateţea” unui limbaj politic vechi, antic şi de demult… Altfel spus, nu pare a fi acest lider omul care să scoată liberalismul românesc dintr-o letargie în care a intrat încet dar sigur. Personal pe Ludovic Orban l-am cunoscut în urmă cu peste 20 de ani când, alături de defuncţii Dinu Patriciu şi Horia Rusu, au poposit pe şeaua căluţului PL ”93 prin zona Botoşanilor, în căutare de adepţi ai unei trecute forme de liberalism. Era pe atunci mai tânăr şi pus pe fapte mari. Şi cam atât. Pentru că în cariera politică ce a urmat, Orban nu s-a remarcat prin mari fapte de vitejie care să revigoreze ce a mai rămas din liberalismul românesc. În rest, liderul PNL s-a deplasat tot duminică în vreo cinci localităţi botoşănene conduse de primari liberali pentru a vorbi despre una despre alta. Măcar vorbe să rămână în urmă, dacă pentru fapte concrete nu este loc. (Gabriel BALAŞA)