Duda Epureni se prezintă ca o zonă în continuă dezvoltare

E greu să iei o comună de la zero și s-o dezvolți dar când e la minus situația este și mai complicată. Cu toate acestea comuna Duda Epureni arată altfel acum după câțiva ani de muncă neîntreruptă a primarului Petrică Chiriac.

O zonă locuită din vechime de oameni muncitori, mulți lucrând înainte de 1989 în orașul vecin, cu dealuri domoale și teren fertil, cu tradiții deosebite, comuna de lângă Huși se prezintă astăzi vizitatorului în haine tradițional-moderne. Mai e mult de lucru aici, primarul Petrică Chiriac a luat comuna de la minus, ba avea și renume „interesant” după „aventurile” financiare întâmplate pe aici, dar după o muncă susținută acum zona este în permanentă dezvoltare. Ce nu s-a făcut în vreo două decenii s-a făcut în câțiva ani. Mereu erau probleme cu drumul județean de la Epureni spre Duda, dar se auzeau numai promisiuni și cam atât. Uite însă că problema s-a rezolvat. Drumul este recent modernizat și mai e un sector mic unde se lucrează pentru a elimina problemele apărute. Prin satul Epureni sunt drumuri asfaltate, ceea ce în urmă cu niscaiva timp era doar un vis. Se poate așadar, însă n-a fost voință și interes.

Până la urmă fiecare ales face atât cât îl duce mintea și interesul, iar istoria arată că uneori cei mulți pot să greșească. Acum situația s-a remediat și administrația locală condusă bine de primarul Petrică Chiriac a reușit să dea un alt curs dezvoltării comunității. Pe la Primăria Duda Epureni s-au petrecut multe chestiuni interesante de s-a ajuns în situația în care Curtea de Conturi suflă și-n iaurtul …electric. Mai concret, e prima dată când aud că o factură de curent electric trebuie validată de o comisie de recepție ca să poată fi plătită. Ce să-i faci dacă aici ani la rând, sub vechea conducere, au dispărut mulți bani din casieria unității!

Ce-a fost a fost. Acum situația este alta. Dacă acum câțiva ani îți scuipai sufletul să ajungi de la Epureni la Duda, acum se merge pe drum de asfalt. Toate investițiile publice inițiate de primarul Petrică Chiriac respectă drumul normal și sunt făcute cu simț de răspundere. Nu mai este loc de „treburi românești”, ca să nu spunem altfel, iar comunitatea se dezvoltă într-un ritm susținut.

E loc acum și pentru dezvoltarea sectorului privat, oamenii au curaj să investească în zonă pentru că facilitățile din oraș sunt și-n comuna Duda Epureni. Primarul Petrică Chiriac vorbește de prioritățile oamenilor. „Drumurile reprezintă prioritatea oamenilor, apoi apa și canalizarea pe care trebuie s-o facem în primul rând pentru că e o condiție europeană să-i spun. Oamenii vor să aibă drumuri bune întâi, vor școli care să asigure condiții bune de studiu copiilor comunei, dispensar, apă curentă, iar eu mă gândesc și la gaz metan. E scumpă încălzirea cu lemne și în viitorul apropiat o să facem demersuri și pentru gazul metan. Problema e că s-au întâmplat multe minunății aici și când am văzut ce situații complicate sunt la primărie am vrut să plec, dar încet, încet le-am rezolvat și percepția s-a schimbat, la fel ca și mentalitatea. E dificil și prin prisma faptului că durează prea mult să întocmești o documentație cu toate avizele pentru o lucrare publică. De exemplu, în 2017 am încercat să schimb acoperișul la o grădiniță. Aveam banii, e o lucrare simplă, dar instituțiile statului impun condiții peste condiții, una dintre acestea fiind expertiză pentru toată clădirea, iar toate acestea durează nepermis de mult. Sunt de acord că fiecare instituție are un rol, dar trebuie să existe o coordonare mai bună. ~n cazul de față degeaba aveam banii că nu am putut începe lucrarea. Am reușit să facem unele investiții și mai avem în lucru altele, e adevărat, dar e prea multă birocrație”, spune primarul care a reușit să facă în vreo 2-3 ani ce alții n-au făcut în peste două decenii și nici n-aveau de gând să facă dacă ar mai fi fost aleși în frunte.

Dezvoltarea, la nivel regional și național, se face de jos în sus, deci accentul trebuie pus pe comunitățile locale. E adevărat că accesul la fondurile europene este greoi din motive subiective care țin de Europa, dar programele guvernamentale alături de anumite linii de finanțare europeană reprezintă soluții pentru aleșii locali care vor să dezvolte comunitățile care i-au pus în frunte. La Duda Epureni s-a lucrat mult în ultimii 3-4 ani și mai sunt alte proiecte de investiții în derulare, ceea ce înseamnă că zona se dezvoltă permanent. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), program guvernamental, au fost asfaltate drumuri la Valea Grecului, spune primarul Petrică Chiriac, iar la Epureni se lucrează tot la asfaltarea unor drumuri. După finalizarea acestor investiții se ajunge la circa 60% drumuri modernizate în comună. E o performanță dacă ne uităm în urmă și vedem că nici piatră nu era cândva pe toate drumurile de interes local. O altă investiție importantă ce se va realiza tot prin PNDL privește construcția unei grădinițe. Lucrarea a fost scoasă la licitație și urmează să se stabilească firma care va construi obiectivul. Mai mult durează procedurile și întocmirea documentației decât construcția în sine, dar să nu uităm că vorbim de România!

O altă problemă preluată de primarul Petrică Chiriac este legată de aducțiunea cu apă. Proiectul a fost început, apoi lăsat și tot așa. Banii s-au dat pe bucățele, dar și constructorul și-a văzut doar de profitul său fără să-l intereseze realizarea efectivă a lucrării. Primarul Petrică Chiriac, un învingător de altfel, vrea să termine lucrarea. Pentru a reuși a fost obligat să facă reproiectarea investiției, dar într-un final s-a intrat pe drumul cel bun. Lucrarea e realizată cam 60% în satul Valea Grecului, circa 30% la Duda și tot cam 30% în satul Epureni. Se va finaliza, până la urmă, aducțiunea cu apă în comună, dar aceste piedici țin în loc dezvoltarea comunității și de aceea am insistat pe nemulțumirile primarului Chiriac în ceea ce privește birocrația, dar și alte aspecte. Să mai spun că-n alte țări astfel de investiții se fac mult mai repede?

Mergând mai departe, am aflat că prin Grupul de Acțiune Locală, cu bani europeni, Primăria va cumpăra un utilaj pentru întreținerea drumurilor, iar pasul următor este achiziționarea altui utilaj care va fi folosit și la deszăpezire. Primul gospodar spune că nu vrea să mai depindă de firmele care fac astfel de lucrări. „Reabilităm acoperișul de la școala din Bobești și am vrut să obțin un proiect pe PNDL pentru a construi 4 poduri. Nu s-a putut. Voi face însă câte un pod în fiecare an. Trebuie să rezolv și problema asta. Totodată, avem un proiect de pietruire și întreținere drumuri în toate localitățile comunei. Dacă în primele trei luni când am venit la primărie voiam să dau bir cu fugiții din cauza problemelor găsite aici, acum am constatat că se poate face treabă dacă respecți legea, dacă te implici, iar oamenii îți sunt alături”, a concluzionat primarul comunei Duda Epureni. (B. A.)