Comunicat proiect “Dive deeper into Social Entrepreneurship”

Asociația EuroDEMOS este partener în proiectul internațional “Dive deeper into Social Entrepreneurship” desfășurat în perioada 01 octombrie 2017 – 31 decembrie 2018. Proiectul este finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Dive deeper into Social Entrepreneurship este un proiect de dezvoltare a capacității organizaționale care urmărește oferirea unei modălități de dezvoltare a resurselor umane, încurajarea activităților practice de antreprenoriat, stabilirea unor mijloace eficiente pentru creșterea angajabilității tinerilor și dezvoltarea cooperării strategice între diferiți actori sociali.

Proiectul Dive deeper into Social Entrepreneurship este coordonat de Youth Alliance Krusevo – Macedonia și este desfășurat în parteneriat cu Asociația EuroDEMOS – România, Social Work Lab – Peru, Intercultural Association for All – Portugalia, Association of active youths of Florina – Grecia, National Youth Forum Bulgaria – Bulgaria, International Blue Crescent Relief and Development Foundation – Turcia, Belle & Co – Africa de Sud, Intercambio cultural & Voluntariado – Costa Rica.

Asociația EuroDEMOS a organizat trainingul internațional Dive deeper into Social Entrepreneurship în în Iași, România în perioada 03 – 09 martie 2018 ce a avut ca obiectiv principal identificarea de modalități de îmbunătățire a cadrului legislativ pe antreprenoriat social în țările partenerilor. La training au participat 28 de lideri de tineret, lucrători de tineret, președinți de organizații din cele 8 țări ale partenerilor proiectului: Portugalia, Macedonia, România, Grecia, Turcia, Peru, Bulgaria, Africa de Sud, Costa Rica.

În perioada 01 ianuarie – 31 mai 2018 Asociația EuroDEMOS organizează în Iași o campanie publică de promovare proiectului și a programului Erasmus+ care va include 3 dezbateri și 5 Info Days având ca beneficiari 150 de tineri, lideri și lucrători de tinert. Aceste activități vor fi completate de implementarea a 3 metode non formale Pitch nights de care vor beneficia 80 de tineri care își vor prezenta ideile de afaceri unor antreprenori din comunitatea locală.

EuroDEMOS este o asociație internațională de apărare a drepturilor omului, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional de lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes European. EuroDEMOS are o istorie de 28 de ani acumulată prin activitate civică constantă.

Prioritar, în ultimii 15 ani de activitate la nivel internațional ONG EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene în domenii precum: voluntariat, tineret, cetățenie activă, educație și formare profesională, antreprenoriat, antreprenoriat social, egalitatea de șanse, sport la nivel de mase, educație civică ș.a.