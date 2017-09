„Directorul DRDP Iaşi îşi bate joc de judeţul Botoşani”

Săptămâna trecută liberalii botoşăneni au susţinut prima conferinţă de presă a toamnei, moment propice pentru a mitralia verbal duşmanul de clasă, respectiv pe guvernanţii social democraţi şi nu numai. Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, acum deputat PNL de Botoşani, Cristian Achiţei, l-a ciuruit pe Costică Macaleţi, actualul preşedinte al CJ Botoşani. Achiţei a spus despre preşedintele cejeului botoşănean că nu face absolut nimic nici la drumuri, nici la instituţiile de cultură şi nici în spitale. „Costică Macaleţi conduce Consiliul Judeţean Botoşani de mai bine de un an de zile dar până la ora actuală nu are nicio realizare notabilă. De un an de zile, conducerea PSD a Consiliului Judeţean plânge şi tot plânge. Au avut cel mai mare buget al drumurilor judeţene din 1990 şi până acum. Tot acest mare buget s-a pulverizat în nişte mici plombări făcute pe drumul Flămânzi – Prăjeni. Ieri am venit pe acest drum să văd această mare realizare a acestei conduceri PSD a Consiliului Judeţean care în fiecare lună nu face altceva decât să distribuie salarii. Nu văd nicio investiţie nouă. La niciun drum judeţean nu se lucrează, toată lumea a uitat de modernizarea şi reabilitarea ambulatoriului de la Spitalul Judeţean, la instituţiile de cultură nu se face nimic, reabilitarea bibliotecii judeţene stagnează. Singurul lucru care probabil se va termina va fi reabilitarea muzeului Ştefan Luchian de Ştefăneşti care a fost pornită de noi în 2016. Să cer demisia conducerii Consiliului Judeţean? Sau să stea acolo încă trei ani şi să tot aştepte… Alte judeţe semnează contracte, 70 de milioane, cum au semnat cei de la Iaşi cu Suceava. Noi plângem în pumni, o să mai aşteptăm un an, aşteptăm doi. Avem de a face cu cea mai slabă conducere executivă la nivelul Consiliului Judeţean Botoşani”, a declarat argumentat deputatul Cristian Achiţei. Despre demagogia pesediştilor şi promisiunilor fără acoperire, deputatul liberal a mai spus: “Actualii parlamentari de la PSD ne-au prezent prin nişte comunicate propagandistice ca pe o mare victorie momentul în care au obţinut un biet aviz al comisiei tehnico-economice CNAIR. Este momentul ca toţi factorii importanţi din judeţul Botoşani să se implice şi să pună presiune pe PSD în această lună. În luna octombrie, marele guvern Tudose-Dragnea va veni cu draftul bugetului de stat pentru anul 2018. Dacă nu ajungem la hotărârea de guvern pentru modernizarea drumului Botoşani – Tg. Frumos riscăm ca şi 2018 să fie un an pierdut. În acest moment, drumul este în lista de investiţii, la capitolul studii de fezabilitate. Pentru a putea fi prins în legea bugetului pe 2018, la capitolul investiţii, cu fişă de obiectiv, este obligatorie ajungerea la stadiul de hotărâre de guvern. Îi rog pe tovarăşii parlamentari PSD să se implice serios în a veni cu lucruri concrete în faţa botoşănenilor care i-au votat şi cărora le arată că le-au tras o mare ţeapă. Drumul naţional Botoşani – Ştefăneşti se află în acelaşi stadiu. La ora actuală este ruşinea judeţului Botoşani. S-au făcut covoare asfaltice pe drumurile Botoşani – Săveni şi Dorohoi – Darabani. Au rămas bucăţi neasfaltate şi nimeni nu înţelege de ce. În zona Unţeni s-au sărit 600 de metri efectiv aiurea iar cel spre Darabani s-a oprit la Hudeşti. Dacă domnul Laicu ne poate explica ce a avut în minte când s-a făcut aşa… Am ajuns de râsul regiunii Moldova cu drumurile naţionale. Solicit încă o dată demisia acestui domn Ovidiu Laicu de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi care îşi bate joc de judeţul Botoşani. O altă caricatură de drum este Manoleasa – Rădăuţi Prut. Au fost acolo ministrul Cuc, Laicu, senatori, deputaţi. Au făcut experimente şi drumul a rămas tot pietruit. Comuna Coţuşca nu a putut depune proiect pe măsura 7.2 pentru a obţine un milion de lei pentru asfaltarea unor drumuri de interes local din cauza că dădea într-un drum naţional neasfaltat”. Alături de deputatul Achiţei în faţa mass media s-a aflat şi senatorul Costel Şoptică, preşedintele PNL Botoşani, care a făcut referire la situaţia din armată şi la demisia ministrului Apărării: „Un guvern care recunoaşte public umilirea Forţelor Armate ale Republicii este pasibil de a fi acuzat de atentat la siguranţa şi securitatea naţională! În timp ce România, ca stat membru NATO, s-a angajat public să aloce 2% din PIB pentru înzestrarea armatei, aflăm cu stupefacţie că militarilor nici măcar nu le pot fi plătite salariile, fapt fără precedent în istoria modernă a ţării noastre! În opinia mea, această situaţie inadmisibilă nu poate fi rezolvată „româneşte”, doar prin demisia ministrului Apărării Naţionale, care este doar „ţapul ispăşitor” al unui dezastru fiscal-bugetar de proporţii, în care Guvernul PSD a împins România în doar jumătate de an! Se pare că în situaţia MApN mai sunt şi alte instituţii publice din ţară, rămase la „fundul sacului” cu banii, iar în această stare de criză naţională liderii PSD se laudă în mod mincinos cu o creştere economică de care nimeni, în mod real, nu beneficiază, respectiv nici românii de rând, nici instituţiile statului”. (G.B.)