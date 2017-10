Dinamo a plecat, la Botoşani vine din nou CFR Cluj

În ultima partidă a etapei a XV a FC Botoşani a realizat luni seara doar o remiză albă, pe teren propriu, în compania celor de la Dinamo Bucureşti. Pe o vreme ploioasă şi pe un teren tot mai greu de jucat, ambele formaţii au depus un efort considerabil iar în repriza secundă de la fiecare echipă a fost eliminat câte un jucător. Pentru meciul cu “câinii roşii”, antrenorul Costel Enache (foto) a rulat următorul lot botoşănean: Cobrea – Unguruşan, Miron, Burcă, Muşat, Tincu, Bordeianu, Roman (min.59 Dumitraş), Moruţan, Buş (min.88 Serediuc), D. Popa (min.46 Kuku). Iar la final de partidă, tehnicianul FC Botoşani a concluzionat: „Trebuie să rămânem realişti. Consider că rezultatul este oglinda perfectă a jocului, unul echilibrat, în care ambele echipe şi-au creat ocazii. S-a ratat dar jocul a avut ritm, am avut intensitate. Pentru spectacol, cred că ne-am făcut treaba. Ce am pregătit pentru jocul de astăzi, am realizat. Mă consider mulţumit, nu am ce să le reproşez jucătorilor. Au fost motivaţi, responsabili, foarte implicaţi şi nu au cedat în momentele în care adversarul a avut superioritate. Bravo lor, sunt mândru de ei. Trebuie să-i felicit pe arbitri, au avut un meci greu, cu intensitate. Au dus meciul foarte bine”. În urma acestui 0-0, FC Botoşani a urcat pe locul 4 al clasamentului Ligii I unde configuraţia primelor şase locuri se prezintă astfel: 1. CFR Cluj 33 puncte, 2. FCSB 32 puncte, 3. CSU Craiova 32 puncte, 4. FC Botoşani 25 puncte, 5. Astra Giurgiu 24 puncte, 6. Viitorul Constanţa 23 puncte. Iar până la etapa nr.16, când echipa botoşăneană va juca în deplasare, la Braşov, cu Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, la Botoşani va veni din nou CFR Cluj pentru meciul din 16-mile Cupei României. Partida se va juca joi 26 octombrie de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)