Deputatul Cristian Achiţei doreşte funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

Recent, Cristian Achiţei (foto), deputat PNL de Botoşani, şi-a exprimat public intenţia unei viitoare candidaturi la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani în cadrul alegerilor locale generale ce vor avea loc în vara anului 2020. „Cel mai bine voi putea contribui la dezvoltarea accelerată a judeţului din poziţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, începând cu anul 2020. Duminică, 22 aprilie, în cadrul Colegiului Director Judeţean al PNL Botoşani, am anunţat depunerea cererii de nominalizare drept candidat al partidului pentru poziţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani la alegerile locale din 2020, în prezenţa preşedintelui Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban. Conducerea Consiliului Judeţean reprezintă o responsabilitate imensă faţă de toţi locuitorii judeţului, cu atât mai mult cu cât realităţile socio-economice specifice Botoşanilor presupun un efort major şi continuu pentru recuperarea decalajelor faţă de alte zone mai dezvoltate ale ţării. Investiţiile în infrastructură ar trebui să fie preocuparea constantă a conducătorilor CJ Botoşani. Din nefericire, în această perioadă constatăm cu toţii că lucrurile nu stau deloc aşa sub conducerea executivă şi majoritatea deţinute de PSD. Judeţul Botoşani pierde timp extrem de preţios, iar inerţia colosală din actualul mandat de 4 ani va trebui recuperată în ani şi ani de muncă intensă după alegerile locale din 2020. Personal consider că ştiu foarte bine tot ceea ce presupune strategia de dezvoltarea accelerată a judeţului Botoşani, în urma experienţei dobândite în trecut, în mandatele de vicepreşedinte al CJ. Sunt mândru că în această calitate am contribuit la realizarea a numeroase obiective majore pe harta judeţului, la fel cum am promovat şi susţinut proiecte importante, a căror punere în aplicare este în prezent, din nefericire, tergiversată de conducerea PSD a instituţiei. În calitate de parlamentar al acestui judeţ mi-am centrat întreaga activitate pe susţinerea activă, prin toate pârghiile legale pe care le am la dispoziţie, a intereselor de dezvoltare ale judeţului. Sunt mândru de realizările mele de până acum, prin care am reuşit impulsionarea unor investiţii deosebit de importante pentru judeţ. Cel mai important succes înregistrat în acest sens a fost formularea şi impunerea în comisia de specialitate a amendamentului la Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 privind modernizarea Drumului Naţional 28B Botoşani-Târgu Frumos. Sunt dispus să îmi pun toată priceperea şi experienţa, ca şi capacitatea de muncă susţinută, în slujba botoşănenilor mei dintr-o poziţie de maximă responsabilitate, aşa cum este cea de preşedinte al Consiliului Judeţean. Sper să mă bucur de susţinerea partidului în acest demers şi sunt sigur că voi putea convinge, prin întreaga mea activitate, o majoritate a locuitorilor judeţului să mă onoreze cu încrederea lor la alegerile de peste doi ani. De curând am lansat şi site-ul personal, www.achiteicristian.ro, un alt instrument de comunicare cu dvs. ale cărui facilități vă îndemn să le folosiți cu încredere”, este mesajul transmis de deputatul liberal Cristian Achiţei. (G.B.)