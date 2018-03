Deleni-Vaslui/Trei sferturi din drumurile comunei sunt asfaltate

Comuna Deleni din județul Vaslui este una dintre cele mai vechi așezări de pe aceste meleaguri. Primele documente care atestă existența moldovenilor pe aceste meleaguri vin din vremea lui Alexandru cel Bun, nimeni altul decât bunicul lui Ștefan cel Mare. Delenii sunt pomeniți de altfel și în cronica bătăliei de la Podul Înalt unde steagul de răzeși de aici a făcut minuni de vitejie și răzeșii au fost răsplătiți de marele voievod cu pământuri pe care urmașii, urmașilor lor le lucrează astăzi.

Printre primii la proiecte europene

Comuna Deleni din zilele noastre este una dintre cele mai întinse și moderne comune ale județului Vaslui. Satele componente ale comunei în care trăiesc cei aproximativ 3.000 de locuitori sunt: Deleni, Moreni, Zizinca și Bulboaca. Spunem că este una dintre cele mai moderne comune ale județului Vaslui deoarece peste 75% din drumurile comunei sunt deja asfaltate iar proiectele aflate în derulare garantează pentru acest an o nouă campanie de asfaltare pe drumurile comunale și sătești. Vasile Zanfir, primarul comunei, este o mai veche cunoștință de-a noastră. Conduce destinele localității din anul 2008 și în anii de administrație pe care îi are în “palmares” a învățat și văzut multe. Putem afirma cu toată ceritudinea că primarul Deleniului a fost printre primii edili din județul Vaslui care au accesat fonduri europene și a pornit o amplă campanie de asfaltare a drumurilor comunale și sătești. Când la Deleni se turnau primii kilometri de asfaltalt, în alte comune cu pretenții mai mari noroiul era prezent peste tot. “Încă de la începutul primului meu mandat am înțeles că politica mâinii întinse nu este cea mai bună variantă pentru dezvoltarea comunei. Nu pot să spun că banii veniți de la Guvern sau de la Consiliul Județean nu sunt bineveniți dar nu ne-ar fi ajuns să facem niciun sfert din câte am realizat de când sunt primar. Am înțeles că numai prin construirea unei echipe competitive care să identifice sursele de finanțare europene și prin foarte multă muncă și implicare vom reuși să dezvoltăm comuna și implicit comunitatea noastră. Astfel am pornit la drum și am reușit să facem lucruri minunate. Primii kilometri de asfalt pe care am reușit să îi turnăm în comună au fost o realizare mare care ne-a motivat mai mult și prin eforturi mari am reușit să continuăm procesul de modernizare”, ne-a declarat Vasile Zanfir. Unul dintre motivele de satisfacție ale primarului de la Deleni este că anul acesta prin PNDL 2 în comuna pe care o păstorește vor fi implementate trei proiecte de maximă importanță. Este vorba de asfaltarea a încă 5 kilometri de drumuri comunale și sătești, construirea unei grădinițe noi în satul Deleni și modernizarea dispensarului medical uman. “Aceste proiecte reprezintă doar un nou început în planul nostru de dezvoltare a comunei. Mai avem în vedere accesarea unor noi surse de finanțare pentru modernizarea unui nou sector de drumuri, a școlilor, pentru modernizarea căminului cultural sau pentru extinderea rețelei de gaz metan. Suntem pe ultima sută de metri cu rețeaua de apă și canalizare iar una dintre cele mai bune vești pe care le-am primit în ultima periodă este cea venită de la Consiliul Județean care intenționează anul acesta să asfalteze drumul județean care ne străbate comuna și care de ani de zile ne dă mari bătăi de cap. Degeaba am asfaltat noi drumurile comunale dacă drumul județean nu se prezintă în cele mai bune condiții. Sperăm ca anul acesta proiectul să fie realizat și astfel cercul asfaltării principalelor artere ale comunei se închide”, ne-a mai spus primarul Deleniului.

Tinerii pleacă

Unul dintre motivele de îngrijorare la Deleni, ca peste tot în Moldova, este exodul tinerilor în străinătate. “Populația îmbătrânește pe zi ce trece. Se nasc din ce în ce mai puțini copii și în câțiva ani aceasta va fi una dintre marile probleme cu care ne vom confrunta. Plecarea forței de muncă active în străinătate are efecte dezastruoase pentru comunitatea noastră. Vă spun cu mâna pe inimă că în scurt timp vom rămâne și fără animale pe pășune pentru că nu mai are cine să le îngrijească. Numărul copiilor de la școală scade în fiecare an și aceasta va reprezenta o mare problemă în viitorul apropiat. Nu vreau să fac declarații sforăitoare dar pot să vă spun că din punctul de vedere al primarului singura soluție de atragere a tineretului spre casă este asigurarea infrastructurii, a rețelei de apă și canalizare și dezvoltarea sectorului economic. Sper ca vremurile ce vor veni să fie mai bune, că vom reuși modernizarea comunei în speranța că tinerii vor aprecia eforturile noastre și se vor întoarce acasă”, ne-a mai spus în încheiere Vasile Zanfir, primarul comunei vasluiene Deleni. (Marius HERMENIUC)