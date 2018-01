Debut magistral al Zilelor Eminescu la Biblioteca din Botoşani

Written by:

La Botoşani, uvertura manifestărilor din acest an a Zilelor Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale a avut loc într-un decor splendid asigurat de Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, instituţie condusă de profesoara Cornelia Viziteu. Peste 70 de participanţi au onorat invitaţia conducerii instituţiei de cultură şi au fost prezenţi, vineri 12 ianuarie, la tradiţionala întâlnire a Cenaclului Literar “Portretul artistului în tinereţe”, cenaclul ce a cuprins momente artistice, dezbateri pe tema operei eminesciene, comunicări, vizite ghidate, precum şi expoziţii de carte, desene și creații literare, numismatică și filatelie dedicate poetului nostru naţional. Invitat special al evenimentului a fost Cenaclul ”Nichita Stănescu” al Ministerului Administrației și Internelor – București coordonat de Lidia Obeadă. În deschiderea manifestării, directoarea Cornelia Viziteu a făcut un scurt bilanţ al activităţii bibliotecii din 2017, an în care la biblioteca botoşăneană s-au derulat peste 200 de evenimente culturale. După care, alături de membrii cenaclului MAI, au recitat din creaţiile proprii şi lirica eminesciană cenaclurile: „Luceafărul” din Hănești condus de profesorul Georgică Manole, „Nuferi albi” din Corni.condus de profesoara Maria Vasiliu, „Litera” din Stăuceni condus de. Gabriel Atănăsoaie, „Caietele lui Cain” de la Penitenciarul Botoșani condus de Ovidiu Fecioru. Iar invitatul de onoare, respectiv Cenaclul „Nichita Stănescu” al M.A.I. București a prezentat volumele: “Ochiul din palmă”, autor Costel Stancu, ”Poet de contrabandă”, autor Cezar Haiura şi “Clepsidra cu poeme”, autor Vasile Bele. Manifestarea de la biblioteca botoşăneană ce poartă numele poetului nepereche a fost întregită de

expoziție de carte, filatelie și numismatică, realizată de Mihai Cornaci, Ana Teletin și Ersilia Iacob şi editarea plicului ocazional, dedicat Zilei Culturii Naționale. Sub titulatura „În versul tău găsim temei” a avut loc şi o expoziție de desene și creații literare inspirate de opera poetului, expoziţie coordonată de profesorul Iuliu Popovici dar şi expoziţia de carte eminesciană „Eminescu si copiii” realizată de Ionela Tănasă și Ernest Chițu. O contribuţie majoră la desfăşurarea manifestărilor dedicate Luceafărului poeziei româneşti şi-au adus şi cele două secţii ale bibliotecii, respectiv Filiala nr.1 Primăverii şi Filiala nr.2 Griviţa coordonate de bibliotecarii Brânduşa Coteţ, Daniela Huţuleac şi Alexandru Vasilache. (Gabriel BALAŞA)